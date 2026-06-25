Widzew Łódź interesuje się Logim Tomassonem. Sprowadzenie Islandczyka będzie wiązało się ze sporym wydatkiem. Samsunspor wycenia bowiem swojego zawodnika na 5 milionów euro - donosi gazetegercek.com.tr.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Logi Tomasson wyceniony na pięć milionów euro. Co zrobi Widzew Łódź?

Widzew Łódź niezwykle aktywnie pracuje na rynku transferowym. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że władze klubu wykazują zainteresowanie Logim Tomassonem. Obrońca ma za sobą świetny sezon w tureckiej lidze. Tymczasem serwis gazetegercek.com.tr zdradza, że polski klub będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Islandzki defensor został wyceniony przez Samsunspor na pięć milionów euro.

Kontrakt Logiego Tomassona obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Turecki klub zatem rzucił cenę zaporową. Widzew Łódź poważnie myślał nad sprowadzeniem reprezentanta Islandii, ale na ten moment transfer ma małe szanse na powodzenie. Kwota, jaką oczekuje Samsunspor, może okazać się zbyt wysoka dla polskiego klubu.

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Wysoka wycena Logiego Tomassona nie jest przypadkowa. Islandczyk ma za sobą świetny sezon w Turcji. Zainteresowanie Widzewa Łódź było niemałą niespodzianką, ponieważ 26-latek to czołowy gracz silnej ligi. Czas jednak pokaże, czy finalnie 16-krotny reprezentant swojego kraju zawita na boiska PKO Ekstraklasy. Niewątpliwie byłby to jeden z większych hitów trwającego letniego okienka.

Logi Tomasson w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Samsunsporu. Islandzki obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 26-latek może również pochwalić się czterema asystami.