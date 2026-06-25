FC Barcelona jest na dobrej drodze, aby dopiąć drugi letni transfer. Do zespołu mistrza Hiszpanii ma trafić Jorge Salinas z Racingu Santander. Przyjście defensora ma zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu - donosi "SPORT".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jorge Salinas zostanie piłkarzem FC Barcelony. Podpis już w przyszłym tygodniu

FC Barcelona aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Od dłuższego czasu z przeprowadzką na Camp Nou jest łączony Jorge Salinas. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje serwis „SPORT”. Otóż mistrzowie Hiszpanii są na dobrej drodze, aby sfinalizować przyjście obrońcy Racingu Santander.

Wspomniane źródło zdradza, że Jorge Salinas już w przyszłym tygodniu ma wylądować w FC Barcelonie. Duma Katalonii spieszy się z pozyskaniem młodego defensora, ponieważ wraz z początkiem lipca zmienia się klauzula jego wykupu. Kwota wykupu 19-latka z Racingu Santander wówczas drastycznie wzrośnie. A Duma Katalonii nie chce przepłacać.

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Jorge Salinas ma dołączyć do FC Barcelony za kwotę ośmiu milionów euro. Warto zaznaczyć, że niespodziewanie kilka dni temu Duma Katalonii napotkała problem. Zawodnik Racingu Santander zaczął wzbudzać zainteresowanie Atletico Madryt. Wszystko jednak na to wskazuje, że mistrzowie Hiszpanii wygrali rywalizację o utalentowanego lewego defensora.

W poprzednim sezonie Jorge Salinas rozegrał 34 spotkania na zapleczu La Ligi. Obrońca Racingu Santander nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało się mu zaliczyć aż siedem asyst.