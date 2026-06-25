Japonia i Szwecja zmierzą się ze sobą w piątkowym spotkaniu Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hiroki Ito

Japonia – Szwecja, gdzie oglądać?

Już w piątkową noc poznamy pełne rozstrzygnięcia w grupie F Mistrzostw Świata 2026. W ciekawszym spotkaniu zobaczymy w akcji Japonię, która zmierzy się ze Szwecją. Zespół z Azji przystąpi do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Tunezją (4:0).

Szwedzi natomiast chcieliby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie na mundialu. Podopieczni Grahama Pottera zostali bowiem rozbici przez Holandię (1:5). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny mają na koncie po cztery punkty.

Japonia – Szwecja, transmisja w TV

Spotkanie Japonia – Szwecja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie TVP 1.

Japonia – Szwecja, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Japonia – Szwecja, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Japonii

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wygraną Szwecji wygraną Japonii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Japonia – Szwecja? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Japonia – Szwecja? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 01:00.

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