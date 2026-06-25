Japonia – Szwecja, gdzie oglądać?
Już w piątkową noc poznamy pełne rozstrzygnięcia w grupie F Mistrzostw Świata 2026. W ciekawszym spotkaniu zobaczymy w akcji Japonię, która zmierzy się ze Szwecją. Zespół z Azji przystąpi do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Tunezją (4:0).
Szwedzi natomiast chcieliby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie na mundialu. Podopieczni Grahama Pottera zostali bowiem rozbici przez Holandię (1:5). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny mają na koncie po cztery punkty.
Japonia – Szwecja, transmisja w TV
Spotkanie Japonia – Szwecja będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie TVP 1.
Japonia – Szwecja, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Japonia – Szwecja, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Japonii
- remisem
- wygraną Szwecji
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Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 01:00.
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