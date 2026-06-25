Bruno Fernandes się wygadał. Wiadomo, czy zostanie w Man United

Bruno Fernandes w rozmowie z kolegami z szatni miał potwierdzić, że nie zamierza opuszczać Man United. Portugalczyk chce odnieść sukces z Czerwonymi Diabłami - tłumaczy serwis talkSport.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes zostanie w Man United

Bruno Fernandes ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do końca czerwca przyszłego roku. Obecnie okno transferowe jest ostatnią szansą dla 20-krotnych mistrzów Anglii, aby cokolwiek na nim zarobić. Klub nie chce jednak sprzedawać najważniejszego piłkarza. Ich plan zakłada, że po Mistrzostwach Świata usiądą do rozmów na temat nowego kontraktu.

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Przyszłość reprezentanta Portugalii nie jest do końca przesądzona. Interesuje się nim kilka klubów jak Bayern Monachium czy drużyny z Arabii Saudyjskiej. Szczególnie naciskają na niego ekipy z Bliskiego Wschodu, gdzie mógłby zarobić fortunę przed końcem kariery.

Fernandes decyzji jeszcze nie podjął, ale wygląda na to, że nie planuje zmieniać otoczenia. Jak poinformował serwis talkSport, w rozmowie z kolegami z szatni Bruno miał przekazać im, że zamierza kontynuować karierę na Old Trafford. 31-latek chce zostać legendą klubu i wygrać z Man United jakieś trofea. W przyszłym sezonie w końcu będzie miał szansę wystąpić w Lidze Mistrzów.

Bruno Fernandes przeniósł się do Man United w styczniu 2020 roku za 65 mln euro. Łącznie rozegrał 327 meczów, w których strzelił 107 bramek i zanotował 108 asyst. Wygrał tylko Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W sezonie 2019/2020 został piłkarzem roku w Premier League.