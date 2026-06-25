Holandia na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 zagra z Tunezją. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

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Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Tunezja – Holandia, gdzie oglądać?

Reprezentacja Holandii już w piątkową noc zakończy zmagania w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Oranje na zakończenie zmierzą się z Tunezją. Podopieczni Ronalda Koemana przystąpią do tego meczu po rozbiciu Szwecji (5:1).

Tunezyjczycy natomiast źle wspominają swój ostatnim występ. Zespół z Afryki został bowiem rozbity przez Japonię (0:4). Nadchodząca rywalizacja ma zatem zdecydowanego faworyta i będą nim oczywiście Holendrzy.

Tunezja – Holandia, transmisja w TV

Spotkanie Tunezja – Holandia obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Tunezja – Holandia, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Tunezja – Holandia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Tunezji

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Gdzie obejrzeć spotkanie Tunezja – Holandia? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Tunezja – Holandia? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (26 czerwca) o godzinie 01:00.

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