Turcja – USA: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.06.2026)

Turcja - USA: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na piątek 26 czerwca.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Turcja – USA: gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się 26 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Turcja – USA. Gospodarze mundialu ponownie postarają się oczarować amerykańską publiczność. Tym razem w konfrontacji z największym rozczarowaniem turnieju. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Turcja – USA

Turcja – USA: transmisja w TV

Spotkanie Turcja – USA obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1. Mecz skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.

Turcja – USA: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Turcją a USA będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Turcja – USA: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Turcji

Remis

Wygrana USA Wygrana Turcji

Remis

Wygrana USA 0 Votes

Turcja – USA: kursy bukmacherskie

Turcja Stany Zjednoczone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 20:00

Gdzie oglądać mecz Turcja – USA? Spotkanie Turcja – USA będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Turcja – USA? Mecz odbędzie się już w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.