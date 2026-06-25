Turcja – USA: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.06.2026)

Turcja – USA: gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się 26 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Turcja – USA. Gospodarze mundialu ponownie postarają się oczarować amerykańską publiczność. Tym razem w konfrontacji z największym rozczarowaniem turnieju. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Turcja – USA
Turcja – USA: transmisja w TV
Spotkanie Turcja – USA obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1. Mecz skomentują Marcin Feddek i Tomasz Łapiński.
- Zobacz: terminarz MŚ 2026
Turcja – USA: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Turcją a USA będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Turcja – USA: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Turcji
- Remis
- Wygrana USA
0 Votes
Turcja – USA: kursy bukmacherskie
Spotkanie Turcja – USA będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w piątek (26 czerwca) o godzinie 04:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.