Widzew sięgnie po kolejnego Polaka?! Ostatnio grał dla Jagiellonii

Widzew Łódź zainteresował się transferem kolejnego Polaka. Na radarach znajduje się Bartłomiej Wdowik, który ostatnio był wypożyczony do Jagiellonii Białystok - donoszą autorzy programu M.D.N.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew ma na celowniku obrońcę. Ostatnio grał dla Jagiellonii

Widzew Łódź zakończył miniony sezon tuż nad kreską, do samego końca bijąc się o utrzymanie w Ekstraklasie. Było to olbrzymie zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że po przejęciu klubu przez Roberta Dobrzyckiego, ten zaczął wydawać na wzmocnienia olbrzymie sumy. Na przestrzeni roku przeznaczył na nowych piłkarzy ponad 20 milionów euro, co nie przełożyło się na postawę drużyny na murawie. Finalnie Widzew zdołał się utrzymać i teraz chce osiągać tylko lepsze wyniki. Ma działać z większą rozwagą, choć oczywiście dalej stać go na bardzo jakościowe i drogie wzmocnienia.

Świadczy o tym choćby fakt pozyskania Karola Świderskiego, wielokrotnego reprezentanta Polski, który po latach wraca do Ekstraklasy. To dopiero początek letnich transferów Widzewa. W podcaście M.D.N potwierdzono, że na celowniku łódzkiego klubu znajduje się też Bartłomiej Wdowik, występujący ostatnio w Jagiellonii Białystok.

Lewy obrońca był tam wypożyczony z SC Bragi. W umowie uwzględniono opcję wykupu za 1,5 mln euro, która nie stała się obligatoryjna. Klub z Podlasia negocjował z Portugalczykami w celu zmniejszenia tej kwoty, ale się to nie udało. Wydaje się więc, że Jagiellonia finalnie z niego zrezygnuje, z czego mógłby skorzystać Widzew, który faktycznie się nim interesuje.

Łodzianie muszą tego lata wzmocnić boki defensywy. Wdowik w minionym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 43 występy i zanotował cztery asysty.

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