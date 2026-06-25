Oskar Kubiak znalazł nowy klub. Pomocnik zagra w Lidze Mistrzów

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agenc / Alamy Na zdjęciu: Oskar Kubiak

Slavia Praga pozyskała Oskara Kubiaka

Oskar Kubiak zanotował bardzo udaną rundę wiosenną w barwach Arki Gdynia. W PKO BP Ekstraklasie 19-letni zawodnik zdobył trzy bramki i zanotował asystę w 14 występach. Pierwszą sezonu spędził jednak na wypożyczeniu w drugoligowym Sokole Kleczew, dla którego strzelił aż 14 goli.

Po udanym okresie Arka zdecydowała się skrócić jego wypożyczenie. Dobra forma Kubiaka nie umknęła uwadze zagranicznych klubów. Największe zainteresowanie wykazała Slavia Praga, która zdecydowała się przejść do konkretnych działań i pozyskała młodzieżowego reprezentanta Polski. 19-latek podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku.

Transfer otwiera przed Kubiakiem nowe możliwości/ W Slavii będzie miał szansę na rywalizację w europejskich pucharach, a nawet występy w Lidze Mistrzów. Co ciekawe, wcześniej do Slavii trafił również Wiktor Nowak z Górnika Zabrze za około 2,4 mln euro.

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– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się pozyskać Oskara. To młody i dynamiczny zawodnik o dużym potencjale, który mimo wieku potrafi grać na wielu pozycjach i wnieść do zespołu energię oraz elastyczność taktyczną. Przekonał nas swoimi występami w polskiej lidze, gdzie pokazał nie tylko talent, ale także charakter i chęć pracy nad sobą – powiedział dyrektor sportowy SPremysl Kovar

– To dla mnie ogromny zaszczyt. Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać kontrakt ze Slavią i nie mogę się doczekać debiutu w biało-czerwonej koszulce – powiedział Oskar Kubiak.