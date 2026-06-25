Bartłomiej Pawłowski bliski nowego klubu. Zostały testy medyczne

18:54, 25. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Bartłomiej Pawłowski opuścił Widzew Łódź tego lata. Kolejnym przystankiem w karierze pomocnika będzie Arka Gdynia – informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Bartłomiej Pawłowski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Arka Gdynia o krok od transferu Bartłomieja Pawłowskiego

Bartłomiej Pawłowski rozstał się z Widzewem Łódź, w którym występował od początku lutego 2022 roku. Łącznie w barwach Czerwono-Biało-Czerwonych 33-letni zawodnik rozegrał 116 meczów, zdobył 31 bramek i zanotował 14 asyst. Kontrakt doświadczonego pomocnika wygasł z końcem czerwca, co oznacza, że może on swobodnie szukać nowego klubu.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, wybór Pawłowskiego padł na Arkę Gdynia. Piłkarz przebywa już w Trójmieście i przechodzi testy medyczne. Jeśli zakończą się one pozytywnie, zawodnik zwiąże się z zespołem z Pomorza.

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W przeszłości Pawłowski reprezentował również barwy m.in. Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin, Korony Kielce oraz Lechii Gdańsk. W sumie w najwyższej klasie rozgrywkowej Pawłowski uzbierał 268 występów. Żółto-Niebiescy nie zdołali utrzymać się w Ekstraklasie i kolejny sezon spędzą na jej zapleczu. Gdyński klub jest jednak bardzo aktywny na rynku transferowym, sprowadzając już dziewięciu piłkarzy.

Do zespołu trafili już m.in. Dawid Arndt z Chrobrego Głogów, Konrad Gruszkowski z GKS-u Katowice, Dominik Kun z Wisły Płock oraz Michał Milewski ze Śląska Wrocław. Arkowcy rozpoczną nowy sezon pod koniec lipca, a ich pierwszym rywalem będzie Odra Opole.

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