Lewandowski będzie pauzował. Jan Urban z problemem do rozwiązania

Robert Lewandowski nie zagra w kolejnym meczu reprezentacji Polski. Kapitan Biało-czerwonych zobaczył żółtą kartkę z Rumunią, mimo że wcześniej zdobył ważną bramkę.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wypada z kolejnego meczu

Robert Lewandowski wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu na nim samym i dał reprezentacji Polski ważny impuls w spotkaniu z Rumunią. Niedługo później napastnik został jednak ukarany żółtą kartką, która będzie miała bezpośrednie konsekwencje dla jego udziału w następnej kolejce Ligi Narodów.

Kapitan Biało-czerwonych będzie musiał pauzować w poniedziałkowym spotkaniu przeciwko Bośni i Hercegowinie. To oznacza, że Jan Urban po raz kolejny stanie przed koniecznością znalezienia rozwiązania w ofensywie. Brak Lewandowskiego może otworzyć drzwi zawodnikowi, który dotychczas nie był pierwszym wyborem selekcjonera.

Jednym z kandydatów do zastąpienia doświadczonego napastnika może być Mateusz Żukowski. Młody zawodnik może otrzymać szansę, jeśli Urban zdecyduje się wykorzystać jego obecność w kadrze i postawić na inne rozwiązanie w ataku.

Dla reprezentacji Polski poniedziałkowe spotkanie będzie jednocześnie testem tego, jak drużyna radzi sobie bez swojego kapitana i najbardziej rozpoznawalnego napastnika. Selekcjoner będzie musiał z kolei odpowiedzieć nie tylko na pytanie, kto wyjdzie w podstawowym składzie, ale również jak zmieni się sposób gry Biało-czerwonych.

Poniedziałkowe spotkanie z udziałem reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się w Zenicy. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45.