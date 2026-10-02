Reprezentacja Polski zmierzy się z Rumunią w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. Jan Urban ogłosił już wyjściową jedenastkę na starcie, które odbędzie się na PGE Narodowym.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Znamy skład reprezentacji Polski na Rumunię

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór rozegra kolejne spotkanie w Lidze Narodów. Biało-czerwoni podejmą Rumunię na PGE Narodowym, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Jednocześnie dla Jana Urbana będzie to kolejny ważny sprawdzian w trakcie trwającego zgrupowania.

Polacy rozpoczęli tegoroczną edycję rozgrywek od bezbramkowego remisu z Bośnią i Hercegowiną, a następnie przegrali ze Szwecją (1:3). Taki bilans sprawił, że spotkanie z Rumunią nabrało dodatkowego znaczenia. Kolejna strata punktów może mocno skomplikować sytuację Biało-czerwonych w grupie 3 dywizji B.

Selekcjoner przed każdym meczem musi również brać pod uwagę sytuację kadrową. Ostateczny skład zależy od zdrowia zawodników, ich dyspozycji oraz decyzji Urbana dotyczących ustawienia. Tym razem Urban zdecydował się postawić na najbardziej zaufanych zawodników.

Oficjalny skład reprezentacji Polski na mecz z Rumunią:

Polska (4-4-2): Bułka – Cash Bednarek, Kiwior, Frankowski, Zieliński, Nowak, Szymański, Zalewski, Lewandowski, Świderski.

Jan Urban przed ważnym sprawdzianem

Spotkanie z Rumunią będzie istotne dla reprezentacji Polski nie tylko z perspektywy tabeli, ale również w kontekście budowania zespołu przez Jana Urbana. Selekcjoner szuka optymalnego ustawienia i odpowiednich wykonawców, a każdy kolejny mecz daje mu nowe informacje przed następnymi spotkaniami.

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Szczególnie ważne będzie to, jak Biało-czerwoni poradzą sobie w ofensywie. W dwóch pierwszych meczach Polacy zdobyli tylko jedną bramkę, a przeciwko Szwecji mieli problemy z kontrolowaniem wydarzeń na boisku. Urban musi zatem znaleźć rozwiązanie, które pozwoli drużynie wykorzystać potencjał zawodników ofensywnych i zadbać też o defensywę.

Polska – Rumunia. O której mecz?

Spotkanie reprezentacji Polski z Rumunią rozpocznie się w piątek o godzinie 20:45. Mecz zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. Transmisję telewizyjną przeprowadzą TVP 1 oraz TVP Sport, a spotkanie będzie można również oglądać online za pośrednictwem aplikacji TVP Sport oraz strony TVPSport.pl.

Wynik meczu może mieć duże znaczenie dla dalszej części rywalizacji w grupie. Po spotkaniu z Rumunią reprezentację Polski czeka jeszcze kolejne starcie z Bośnią i Hercegowiną. Jan Urban będzie tym samym potrzebował nie tylko punktów, ale również odpowiedzi dotyczących tego, na jakich zawodnikach i rozwiązaniach taktycznych chce oprzeć zespół w kolejnych miesiącach.