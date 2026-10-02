Reprezentacja Polski z przełamaniem
Reprezentacja Polski długo czekała na przełamanie, ale kiedy już złapała właściwy rytm, Rumuni nie byli w stanie odpowiedzieć. Jan Urban postawił na ustawienie z Robertem Lewandowskim i Kamilem Świderskim w ataku, a jego drużyna od początku próbowała przejąć inicjatywę.
Kluczowy moment nastąpił w 23. minucie. Kapitan Biało-czerwonych został powalony w polu karnym, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Dodatkowo Radu Dragușin zobaczył czerwoną kartkę. Lewandowski nie pomylił się z rzutu karnego i chwilę później Biało-czerwoni prowadzili 1:0. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Chociaż gospodarze mieli kolejne okazje.
Po zmianie stron Biało-czerwoni rozpoczęli prawdziwy koncert. Nicola Zalewski w 47. minucie przedarł się w pole karne i wyłożył piłkę napastnikowi Chicago Fire, który dołożył nogę i podwyższył prowadzenie. Dwie minuty później było już 3:0. Po szybkiej akcji Przemysława Frankowskiego i Zalewskiego piłka odbiła się od Virgila Ghițy i wpadła do bramki.
Polacy nie zamierzali jednak zwalniać. Sebastian Szymański w 53. minucie trafił w poprzeczkę, a kolejne akcje zwiastowały następne gole. Piotr Zieliński w 62. minucie popisał się efektownym uderzeniem z powietrza po błędzie rumuńskiej defensywy. Cztery minuty później wynik podwyższył natomiast Jan Bednarek, który wykorzystał świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego, zdobywając bramkę po uderzeniu głową.
Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała aż 6:0 i dopisała do swojego dorobku niezwykle ważne trzy punkty. Lewandowski w 86. minucie skompletował hat-tricka. W związku z tym po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją sytuacja Biało-czerwonych w grupie trzeciej dywizji B wyraźnie się tym samym poprawiła. Selekcjoner dostał również mocny argument w postaci bardzo dobrej drugiej połowy.
Na tym jednak rywalizacja się nie kończy. W następnej kolejce Polska ponownie zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Spotkanie będzie okazją do potwierdzenia, że efektowne zwycięstwo z Rumunią nie było jednorazowym zrywem, lecz początkiem lepszej passy pod wodzą Urbana.
Polska – Rumunia 6:0 (1:0)
1:0 Robert Lewandowski 24′ (k.)
2:0 Robert Lewandowski 47′
3:0 Virgil Ghita (49′ (sam.)
4:0 Piotr Zieliński 62′
5:0 Jan Bednarek 66′
6:0 Robert Lewandowski 86′