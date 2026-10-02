Reprezentacja Polski rozbiła Rumunię (6:0) na PGE Narodowym i odniosła pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zdominowali swojego rywala po przerwie.

fot. Lukasz Germaniuk / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski z przełamaniem

Reprezentacja Polski długo czekała na przełamanie, ale kiedy już złapała właściwy rytm, Rumuni nie byli w stanie odpowiedzieć. Jan Urban postawił na ustawienie z Robertem Lewandowskim i Kamilem Świderskim w ataku, a jego drużyna od początku próbowała przejąć inicjatywę.

Kluczowy moment nastąpił w 23. minucie. Kapitan Biało-czerwonych został powalony w polu karnym, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Dodatkowo Radu Dragușin zobaczył czerwoną kartkę. Lewandowski nie pomylił się z rzutu karnego i chwilę później Biało-czerwoni prowadzili 1:0. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Chociaż gospodarze mieli kolejne okazje.

Po zmianie stron Biało-czerwoni rozpoczęli prawdziwy koncert. Nicola Zalewski w 47. minucie przedarł się w pole karne i wyłożył piłkę napastnikowi Chicago Fire, który dołożył nogę i podwyższył prowadzenie. Dwie minuty później było już 3:0. Po szybkiej akcji Przemysława Frankowskiego i Zalewskiego piłka odbiła się od Virgila Ghițy i wpadła do bramki.

7. gol Lewandowskiego przeciwko Rumunii.

91. gol Lewandowskiego w reprezentacji Polski.



Niesamowity!

🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/4gL2DhzR6A pic.twitter.com/N7q5GKXh5r — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 2, 2026

Polacy nie zamierzali jednak zwalniać. Sebastian Szymański w 53. minucie trafił w poprzeczkę, a kolejne akcje zwiastowały następne gole. Piotr Zieliński w 62. minucie popisał się efektownym uderzeniem z powietrza po błędzie rumuńskiej defensywy. Cztery minuty później wynik podwyższył natomiast Jan Bednarek, który wykorzystał świetne dośrodkowanie z rzutu rożnego, zdobywając bramkę po uderzeniu głową.

Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała aż 6:0 i dopisała do swojego dorobku niezwykle ważne trzy punkty. Lewandowski w 86. minucie skompletował hat-tricka. W związku z tym po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją sytuacja Biało-czerwonych w grupie trzeciej dywizji B wyraźnie się tym samym poprawiła. Selekcjoner dostał również mocny argument w postaci bardzo dobrej drugiej połowy.

Dawno nie oglądaliśmy czegoś takiego na PGE Narodowym!



I Janek, gratulujemy! 🔥



🔴 📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/4gL2DhzR6A pic.twitter.com/hUmo8owiAr — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 2, 2026

Na tym jednak rywalizacja się nie kończy. W następnej kolejce Polska ponownie zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Spotkanie będzie okazją do potwierdzenia, że efektowne zwycięstwo z Rumunią nie było jednorazowym zrywem, lecz początkiem lepszej passy pod wodzą Urbana.

Polska – Rumunia 6:0 (1:0)

1:0 Robert Lewandowski 24′ (k.)

2:0 Robert Lewandowski 47′

3:0 Virgil Ghita (49′ (sam.)

4:0 Piotr Zieliński 62′

5:0 Jan Bednarek 66′

6:0 Robert Lewandowski 86′