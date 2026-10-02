Urban powiedział to wprost. Taki ma plan na reprezentację Polski

21:05, 2. października 2026 22:37, 2. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Jan Urban wskazał najważniejszy cel reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Selekcjoner w rozmowie z Mają Strzelczyk przed kamerą TVP Sport przed mówił o budowie zespołu.

Jan Urban (Polska - Nigeria)
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Nigeria)

Jan Urban postawił sprawę jasno

Jan Urban nie ukrywa, że wyniki w Lidze Narodów pozostają istotne. Niemniej selekcjoner patrzy na te rozgrywki również przez pryzmat dalszego rozwoju kadry. Reprezentacja Polski ma bowiem wykorzystać najbliższe mecze do sprawdzenia nowych rozwiązań i zawodników.

– Wszyscy chcielibyśmy, żebyśmy wygrywali cały czas. W każdym razie chcemy też wprowadzać nowych zawodników. Chcemy próbować nowych rozwiązań, zresztą inne reprezentacje robią podobnie. Trzeba umieć to wszystko połączyć, żeby wszystkich zadowolić i efekt był dobry – powiedział Urban w rozmowie z TVP Sport.

Selekcjoner zwrócił uwagę, że właśnie odpowiednie połączenie wyników z przebudową zespołu będzie jednym z największych wyzwań. Nie chodzi wyłącznie o najbliższe spotkania, lecz także o przygotowanie drużyny do kolejnego ważnego etapu rywalizacji reprezentacyjnej.

– Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby tworzyła się drużyna na eliminacje do Euro 2028 – podkreślił trener. Urban jasno wskazał zatem, że obecne mecze mają służyć także budowaniu fundamentów zespołu na przyszłość.

Polacy w piątkowy wieczór mierzyli się z Rumunią w sytuacji, w której każdy punkt może mieć znaczenie dla dalszej walki w Lidze Narodów. Jednocześnie dla Urbana będzie kolejna okazja, aby sprawdzić, jak jego pomysły funkcjonują w praktyce i które rozwiązania mogą zostać wykorzystane podczas eliminacji do mistrzostw Europy.

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