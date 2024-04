ANP / Alamy Na zdjęciu: West Ham United

Callum O’Hare i Jacob Greaves na radarze West Hamu United

Sezon 2023/2024 powoli dobiega końca, dlatego włodarze West Hamu United rozpoczęli już przygotowania do kolejnej kampanii. Popularne Młoty podczas najbliższego letniego okienka transferowego nie mają zamiaru pozostawać bierni. Jak poinformował brytyjski dziennik “The Guardian”, londyński klub planuje sprowadzić dwóch zawodników na co dzień występujących w Championship – Calluma O’Hare’a oraz Jacoba Greavesa.

Pierwszy ze wspomnianych piłkarzy to 25-letni angielski ofensywny pomocnik, który w obecnym sezonie stanowi o sile Coventry City, natomiast drugi z wymienionych jest 23-letnim angielskim środkowym obrońcą, który od 2020 roku z powodzeniem przywdziewa koszulkę Hull City. West Ham United szuka zatem wzmocnień pozycji, na których ma największe braki, co wydaje się logiczne.

Młoty z 49 punktami na koncie zajmują 8. miejsce w tabeli Premier League. Drużynie znanej jako The Hammers ciężko będzie awansować do europejskich pucharów, ale za to jest już pewna utrzymania na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Latem wyjaśni się również przyszłość Davida Moyesa. Kontrakt szkockiego trenera obowiązuje tylko do 30 czerwca.