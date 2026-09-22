W tym klubie chce grać Wirtz. Liverpool otwarty na wielki transfer

Florian Wirtz rozważa powrót do Bundesligi i byłby chętny dołączyć do Bayernu Monachium. Jak donosi Football Insider, Liverpool jest otwarty na wielki transfer. Zażądają jednak dużych pieniędzy.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz może zmienić klub. Liverpool jest na „TAK”

Liverpool latem poprzedniego roku szalał na rynku transferowym, wydając na wzmocnienia ponad 500 milionów euro. Jednym z najdroższych transferów był Florian Wirtz, za którego zapłacono aż 125 milionów euro. Pierwszy sezon reprezentanta Niemiec nie należał do najlepszych. Ofensywny pomocnik długo nie potrafił przystosować się do gry w Premier League. W efekcie strzelił tylko 7 goli i zaliczył 10 asyst w 49 meczach.

W trwającym sezonie znowu nie zachwyca. Po sześciu meczach ma tylko jedną asystę, a jaśniej błyszczą inni piłkarze The Reds. Niewykluczone, że niebawem Wirtz zmieni otoczenie. 23-latek rozważa ponoć powrót do Bundesligi i byłby zainteresowany dołączeniem do Bayernu Monachium.

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Na ten moment nie ma żadnych rozmów pomiędzy Bayernem a Liverpoolem. Nie wiadomo również, czy Bawarczycy są chętni na taki transfer. Niemniej jednak gotowy na rozstanie z zawodnikiem jest Liverpool. Anglicy stawiają jednak dwa warunki. Po pierwsze w grę wchodzi transfer, ale dopiero latem. Po drugie nie zamierzają oddać go za pół darmo. Jeśli zgodzą się na sprzedaż, będzie to kwota podobna do tej, jaką zapłacili za niego Bayerowi Leverkusen.

Wirtz w barwach Bayeru Leverkusen błyszczał na niemieckich boiskach. Łącznie rozegrał 197 meczów, w których strzelił 57 bramek i zaliczył 65 asyst.