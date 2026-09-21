Liverpool ma problem z Alissonem. Jego przyszłość pozostaje niewiadomą

Liverpool wciąż nie rozpoczął rozmów z Alissonem o nowym kontrakcie. Mimo że jego umowa wygasa w czerwcu 2027 roku, podali twórcy kanału Walk On na platformie YouTube.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson może odejść z Liverpoolu

Liverpool nadal nie podjął tematu przyszłości Alissona. Mimo że Brazylijczyk pozostaje podstawowym bramkarzem zespołu. 33-latek ma ważną umowę do czerwca 2027 roku, a jego dalsza kariera na Anfield pozostaje niewiadomą. Jak wynika z informacji przekazanych przez Jamesa Pearce’a, na razie nie rozpoczęto negocjacji w sprawie przedłużenia współpracy.

W ostatnich miesiącach sytuacja bramkarza była szczególnie interesująca. Alisson był latem tego roku blisko odejścia z Liverpoolu, a poważnie rozważano jego transfer do Juventusu. Ostatecznie do przeprowadzki nie doszło, a Brazylijczyk ponownie stanął między słupkami i szybko odzyskał wysoką formę.

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Znany dziennikarz „The Athletic” na kanale Walk On na platformie YouTube przytoczył wypowiedział się na temat przyszłości zawodnika. – Czy będzie grał jeszcze w przyszłym sezonie? Na razie tego nie wiemy. Z tego, co mi powiedziano, jest po prostu za wcześnie po obu stronach. Nie było jeszcze takich rozmów – powiedział Pearce w trakcie audycji.

Liverpool może zatem w najbliższych miesiącach stanąć przed ważną decyzją. Alisson nadal prezentuje poziom, który pozwala mu pełnić kluczową rolę, ale klub ma również Giorgiego Mamardashviliego, którego długoterminowa pozycja nie jest jeszcze przesądzona. Na ten moment nie ma jednak żadnej gwarancji, że Brazylijczyk po wygaśnięciu obecnej umowy pozostanie na Anfield.