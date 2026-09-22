Potter ocenił reprezentację Polski. Tego się spodziewa

Reprezentacja Szwecji pozbawiła nas szans na występ na Mistrzostwach Świata. Niebawem Biało-Czerwoni będą mieli okazję do rewanżu w Lidze Narodów. Graham Potter ocenił naszą kadrę.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Potter wypowiedział się z uznaniem o polskiej kadrze

Reprezentacja Szwecji zagrała na Mistrzostwach Świata 2026 kosztem reprezentacji Polski. W finale baraży pokonali Biało-Czerwonych (3:2). Los ponownie skrzyżował ze sobą obie drużyny. W najbliższym czasie zagrają przeciwko sobie dwa spotkania w ramach Ligi Narodów. Pierwsze odbędzie się już w poniedziałek (28 września). Na konferencji prasowej Graham Potter ocenił drużynę prowadzoną przez Jana Urbana.

– Polska i Rumunia to dwa naprawdę silne i dobrze skalibrowane zespoły, więc nie będzie łatwo, lecz właśnie teraz zaczyna się gra o mistrzostwa Europy i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są punkty w rozgrywkach LN w drodze do tego turnieju – powiedział Graham Potter, cytowany przez Polsat Sport.

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Potter prowadzi szwedzką kadrę krócej niż Jan Urban reprezentację Polski. Anglik przejął stery w październiku. Do tej pory ma na swoim koncie 10 meczów, a jego bilans to 3 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki. W przeszłości odpowiadał za wyniki m.in. West Ham United, Chelsea i Brighton.

Szwecja na trwającym zgrupowaniu musi poradzić sobie bez kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie Isaka Hiena, Anthony’ego Elangi, Gustafa Nilssona czy Mattiasa Svanberga.