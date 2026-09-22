Potter ocenił reprezentację Polski. Tego się spodziewa

10:40, 22. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Polsat Sport

Reprezentacja Szwecji pozbawiła nas szans na występ na Mistrzostwach Świata. Niebawem Biało-Czerwoni będą mieli okazję do rewanżu w Lidze Narodów. Graham Potter ocenił naszą kadrę.

Graham Potter
Obserwuj nas w
fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Potter wypowiedział się z uznaniem o polskiej kadrze

Reprezentacja Szwecji zagrała na Mistrzostwach Świata 2026 kosztem reprezentacji Polski. W finale baraży pokonali Biało-Czerwonych (3:2). Los ponownie skrzyżował ze sobą obie drużyny. W najbliższym czasie zagrają przeciwko sobie dwa spotkania w ramach Ligi Narodów. Pierwsze odbędzie się już w poniedziałek (28 września). Na konferencji prasowej Graham Potter ocenił drużynę prowadzoną przez Jana Urbana.

Polska i Rumunia to dwa naprawdę silne i dobrze skalibrowane zespoły, więc nie będzie łatwo, lecz właśnie teraz zaczyna się gra o mistrzostwa Europy i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są punkty w rozgrywkach LN w drodze do tego turnieju – powiedział Graham Potter, cytowany przez Polsat Sport.

Odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł w STS. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Potter prowadzi szwedzką kadrę krócej niż Jan Urban reprezentację Polski. Anglik przejął stery w październiku. Do tej pory ma na swoim koncie 10 meczów, a jego bilans to 3 zwycięstwa, 3 remisy i 4 porażki. W przeszłości odpowiadał za wyniki m.in. West Ham United, Chelsea i Brighton.

Szwecja na trwającym zgrupowaniu musi poradzić sobie bez kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji zabraknie Isaka Hiena, Anthony’ego Elangi, Gustafa Nilssona czy Mattiasa Svanberga.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości