Trzech pomocników może odejść z Interu. Wiadomo, co z Zielińskim

16:29, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Latem z Interu Mediolan odejść może trzech pomocników. Są to: Henrich Mkhitaryan, Davide Frattesi oraz Hakan Calhanoglu. Bezpieczna jest jednak pozycja Piotra Zielińskiego, o czym donosi "La Gazzetta dello Sport".

Obserwuj nas w
René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński z bezpieczną pozycją w Interze, odejdą inni

Inter Mediolan w tym sezonie jest w bardzo dobrej formie i nie może dziwić, że zespół ten pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. Tym bardziej wydaje się ten sukces pewien, gdyż już od kilku tygodni nie ma ich w rozgrywkach Ligi Mistrzów po sensacyjnym odpadnięciu z Bodo/Glimt. Niemniej wielu zastanawia się już, co czeka Inter latem, a czekać może sporo.

Według informacji przekazanych przez serwis „La Gazzetta dello Sport”, w letnim okienku transferowym z klubem pożegnać może się trzech pomocników. Są to ważne nazwiska dotychczasowej kadry, a nawet podstawowego składu Nerazzurrich, a mianowicie: Henrich Mkhitaryan, Davide Frattesi oraz Hakan Calhanoglu. Co ważne, odejście tych pierwszych ma być prawie przesądzone, a z kolei o Calhanoglu pytają czołowe kluby ligi tureckiej. Z naszego, polskiego punktu widzenia, najważniejszy jest jednak fakt, że pozycja Piotra Zielińskiego nie jest zagrożona. W ostatnim czasie gracz reprezentacji Polski potwierdza tylko swoją jakość.

W tym sezonie popularny „Zielek” rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 31-letniego pomocnika z Ząbkowic Śląskich na 10 milionów euro. Łącznie w barwach Interu Mediolan ma on na koncie 81 występów. W Serie A zbliża się z kolei do 420 gier.

