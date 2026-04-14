Arsenal złożył ofertę gwiazdorowi. Chce wyprzedzić Barcelonę

15:10, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Julian Alvarez otrzymał ofertę kontraktową od Arsenalu. Kanonierzy chcieliby dogadać warunki przed negocjacjami z Atletico Madryt i jednocześnie wyprzedzić m.in. Barcelonę. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Media Foot".

Mikel Arteta
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal w tym sezonie walczyć ma o najważniejsze trofea zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Premier League. Ostatnie tygodnie jednak wskazują na znaczący spadek formy Kanonierów i wielu kibiców obawia się zbliżającej się końcówki rozgrywek. Część nawet wieszczy utratę pozycji lidera ligi angielskiej i wielką katastrofę. Obecnie ich przewaga nad drugim Manchesterem City to sześć oczek, ale Obywatele mają mecz więcej do rozegrania.

Niemniej niezależnie od tego, co wydarzy się w końcówce obecnych rozgrywek, władze klubu już myślą o kolejnych. W nich jednym z kluczowych ogniw, które będzie trzeba wzmocnić, jest pozycji napastnika. W ostatnim czasie sporo mówiło się o potencjalnym transferze na tę pozycję, a teraz serwis „Media Foot” informuje, że Kanonierzy przeszli do czynów. Arsenal złożył bowiem „konkretną ofertę” kontraktu dla Juliana Alvareza. Argentyńczyk to jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku, a jego usługami zainteresowana jest m.in. FC Barcelona.

To właśnie chęć wyprzedzenia Dumy Katalonii ma być jednym z motorów napędowych owej oferty. Poza tym Londyńczycy dążą do uzgodnienia warunków z napastnikiem przed rozpoczęciem oficjalnych rozmów z Atletico Madryt. Julian Alvarez w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 90 milionów euro.

