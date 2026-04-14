Na jakim programie można obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj? (14.04.2026)

Na jakim programie można obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj? FC Barcelona zagra z Atletico Madryt w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sprawdź transmisję TV, godzinę meczu oraz gdzie oglądać spotkanie na żywo.

Na jakim kanale można obejrzeć mecz Barcelony?

Mecz Atletico Madryt – Barcelona można obejrzeć w Polsce na kanale CANAL+ Extra 1. To właśnie tam będzie dostępna telewizyjna transmisja rewanżowego starcia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany w Madrycie, a Barcelona przystąpi do rewanżu, mając do odrobienia dwubramkową stratę po porażce 0:2 w pierwszym spotkaniu.

Atletico Madryt – Barcelona: transmisja w TV

Gdzie oglądać mecz Barcelony online?

Mecz Barcelony z Atletico Madryt można oglądać także w internecie. Transmisja online będzie dostępna w serwisie CANAL+ online, dzięki czemu spotkanie da się włączyć nie tylko na telewizorze, ale też na urządzeniach mobilnych.

komputerze

smartfonie

tablecie

telewizorze Smart TV

To wygodna opcja dla kibiców, którzy wolą oglądać mecz online i mieć dostęp do transmisji z dowolnego miejsca.

