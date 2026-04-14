Na jakim programie można obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj? (14.04.2026)

18:49, 14. kwietnia 2026
Jakub Boroń

Na jakim programie można obejrzeć mecz Barcelony dzisiaj? FC Barcelona zagra z Atletico Madryt w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sprawdź transmisję TV, godzinę meczu oraz gdzie oglądać spotkanie na żywo.

Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Robert Lewandowski (FC Barcelona - FC Kopenhaga)

Na jakim kanale można obejrzeć mecz Barcelony?

Mecz Atletico Madryt – Barcelona można obejrzeć w Polsce na kanale CANAL+ Extra 1. To właśnie tam będzie dostępna telewizyjna transmisja rewanżowego starcia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:00. Mecz zostanie rozegrany w Madrycie, a Barcelona przystąpi do rewanżu, mając do odrobienia dwubramkową stratę po porażce 0:2 w pierwszym spotkaniu.

Atletico Madryt – Barcelona: transmisja w TV

Jeśli chcesz obejrzeć mecz Barcelony w telewizji, transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1. To właśnie tam kibice będą mogli śledzić rewanż ćwierćfinału Ligi Mistrzów na żywo.

Gdzie oglądać mecz Barcelony online?

Mecz Barcelony z Atletico Madryt można oglądać także w internecie. Transmisja online będzie dostępna w serwisie CANAL+ online, dzięki czemu spotkanie da się włączyć nie tylko na telewizorze, ale też na urządzeniach mobilnych.

  • komputerze
  • smartfonie
  • tablecie
  • telewizorze Smart TV

To wygodna opcja dla kibiców, którzy wolą oglądać mecz online i mieć dostęp do transmisji z dowolnego miejsca.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.