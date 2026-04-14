Bayern gotowy wydać fortunę. Tyle ma kosztować gwiazda

Bayern Monachium ma plan na letnie okienko transferowe. Celem numer jeden Bawarczyków jest Anthony Gordon. Florian Plettenberg ujawnia, jaką kwotę Die Roten chcą przeznaczyć na gwiazdę Newcastle.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern znowu spogląda na Premier League

Na Allianz Arena kontynuują wnikliwą analizę brytyjskiego rynku transferowego. Bayern Monachium sprowadził już między innymi Michaela Olise i Luisa Diaza, a teraz chce pozyskać kolejną wielką gwiazdę Premier Legaue. Florian Plettenberg zdradził, że na celowniku Die Roten znalazł się Anthony Gordon. Reprezentant Anglii może przeprowadzić się do Niemiec już za kilka miesięcy.

Obecny kontrakt 25-latka z Newcastle United obowiązuje do końca sezonu 2029/30. Jednak to nie oznacza, że zawodnik urodzony w Liverpoolu wypełni umowę. Gordon może pójść śladami Olise i kontynuować karierę w Bundeslidze. Anglik jest wysoko oceniany przez Christopha Freunda i Maxa Eberla, a więc dyrektorów sportowych Bawarczyków.

Jaką sumę Bayern przeznaczy na pozyskanie byłego piłkarza Evertonu? Plettenberg przekonuje, że ekipa z Monachium jest gotowa zapłacić około 70 milionów euro. Portal Transfermarkt wycenia reprezentanta Synów Albionu na kwotę dziesięć milionów niższą.

W tym sezonie Anthony Gordon zaliczył już 46 meczów, w których zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Natomiast w poprzednich rozgrywkach strzelił dziewięć goli i zapisał na swoim koncie siedem ostatnich podań.