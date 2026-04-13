Atletico Madryt – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Drużyna Hansiego Flicka zrobi wszystko, co w jej mocy, żeby odrobić straty z pierwszego spotkania. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią rewanżowego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy wtorek, 14 kwietnia o godzinie 21:00.

Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcie ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym Atletico Madryt podejmie Barcelonę. W pierwszym meczu na Spotify Camp Nou lepsi okazali się podopieczni Diego Simeone, którzy wygrali 2:0 po bramkach Juliana Alvareza oraz Alexandra Sorlotha. Drużyna Hansiego Flicka stoi więc przed trudnym zadaniem odrobienia strat na wyjeździe. Zapowiada się niezwykle emocjonujący pojedynek o awans do półfinału. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy wtorek, 14 kwietnia o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na remis. Uważam, że Atletico zagra defensywnie, przez co Barcelonie będzie trudno o korzystny wynik, a taki rezultat da awans drużynie z Madrytu. Mój typ: remis.

Atletico Madryt – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

W Atletico Madryt nie zagra Marc Pubill, a pod znakiem zapytania stoją występy Jose Marii Gimeneza oraz Davida Hancko. To może wpłynąć na stabilność defensywy gospodarzy w tak ważnym spotkaniu. Z kolei FC Barcelona będzie musiała radzić sobie bez Pau Cubarsiego, Andreasa Christensena i Raphinhi, co również ogranicza możliwości kadrowe gości.

Atletico Madryt – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Atletico Madryt w ostatniej kolejce ligowej przegrało 1:2 z Sevillą, występując jednak w rezerwowym składzie. Trudno więc w pełni oceniać tę porażkę jako wyznacznik aktualnej formy zespołu Diego Simeone.

Z kolei FC Barcelona rozbiła RCD Espanyol 4:1 w prestiżowych derbach Katalonii, grając praktycznie najmocniejszym zestawieniem. Dzięki temu ekipa Hansiego Flicka jest już o krok od obrony mistrzostwa Hiszpanii.

Atletico Madryt – FC Barcelona, historia

Historia bezpośrednich spotkań Atletico Madryt z Barceloną w ostatnim czasie jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach zespół Blaugrany odniósł trzy zwycięstwa, a drużyna Los Rojiblancos wygrała dwukrotnie, bez ani jednego remisu. To pokazuje, że rywalizacja tych zespołów stoi na wysokim oraz wyrównanym poziomie.

Atletico Madryt – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego pojedynku są goście, którzy muszą odrobić straty z pierwszego meczu, by marzyć o awansie. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 3.80, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Atletico Madryt – FC Barcelona, przewidywane składy

Atletico: Musso – Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Araujo, Eric Garcia, Cancelo – Pedri, De Jong – Yamal, Lopez, Rashford – Torres

Atletico Madryt – FC Barcelona, transmisja meczu

Rewanżowe starcie pomiędzy Atletico Madryt a Barceloną w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. W tej stacji zawody skomentują Michał Mitrut i Adam Szała. Początek rywalizacji na Estadio Metropolitano już w najbliższy wtorek, 14 kwietnia o godzinie 21:00.

