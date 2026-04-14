Lewandowski może zostać w topowej lidze. Oto faworyt do jego sprowadzenia

13:37, 14. kwietnia 2026 14:38, 14. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

Robert Lewandowski może odejść z Barcelony w letnim okienku transferowym. Faworytem do jego pozyskania jest Juventus - informuje strona Fichajes.net.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus na czele wyścigu o podpis Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważną umowę z Barceloną tylko do 30 czerwca 2026 roku i wciąż nie wiadomo, czy strony zdecydują się na przedłużenie wygasającego po sezonie kontraktu. Media z Półwyspu Iberyjskiego przekazują sprzeczne informacje w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski, co dodatkowo podsyca spekulacje. Jeśli jednak 37-letni środkowy napastnik opuści stolicę Katalonii, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony innych klubów, które chętnie widziałyby go w swoich szeregach.

Możliwość pozyskania tak klasowego snajpera, nawet mimo jego wieku, stanowi ogromną okazję rynkową. Dotychczas Polak był łączony między innymi z Chicago Fire, Al-Hilal, Interem Miami, Galatasaray Stambuł, Manchesterem United, Atletico Madryt czy Milanem.

Jak donosi we wtorkowe popołudnie hiszpański serwis „Fichajes.net”, faworytem w wyścigu o podpis doświadczonego atakującego ma być jednak Juventus. Stara Dama miała już rozpocząć wstępne negocjacje z agentem Lewandowskiego, oferując mu atrakcyjny kontrakt i widząc w nim istotne wzmocnienie formacji ofensywnej na kampanię 2026/2027.

Robert Lewandowski to jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii. Seniorską karierę rozpoczynał w Zniczu Pruszków, a następnie występował w Lechu Poznań, Borussii Dortmund oraz Bayernie Monachium, z którym sięgnął po Ligę Mistrzów. W Barcelonie również prezentuje wysoką dyspozycję, regularnie zdobywając bramki. Jego bilans w katalońskim zespole to 186 spotkań, 118 goli i 23 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 8 milionów euro, ale najbliższego lata może być on dostępny za darmo.