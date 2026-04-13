Liverpool – Paris Saint-Germain: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2026)

Liverpool - Paris Saint-Germain: typy i kursy na rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Anfield Road już we wtorek (14 kwietnia) o godzinie 21:00.

Liverpool – PSG, typy bukmacherskie

Już we wtorek rozpoczną się rewanżowe mecze w ramach ćwierćfinału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy starcie, w którym Liverpool zmierzy się przed własną publicznością z Paris Saint-Germain. W pierwszym spotkaniu lepsi okazali się paryżanie, którzy zwyciężyli 2:0 i wypracowali sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Podopieczni Arne Slota więc przed trudnym zadaniem odrobienia strat i będzie musiał zagrać zdecydowanie skuteczniej niż w Paryżu, aby myśleć o awansie do półfinału. PSG natomiast przystąpi do tego meczu z komfortem, ale z pewnością nie zamierza ograniczać się jedynie do obrony wyniku. Zapowiada się emocjonujące widowisko, w którym stawka jest ogromna.

Ja uważam, że we wtorkowym spotkaniu lepsi okażą się podopieczni Luisa Enrique. Mój typ: wygrana PSG

Liverpool – PSG, ostatnie wyniki

Liverpool nie znajduje się w dobrej formie. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Arne Slota odnieśli dwa zwycięstwa (4:0 z Galatasaray w rewanżu w Lidze Mistrzów oraz 2:0 z Fulham), a także ponieśli aż trzy porażki (1:2 z Brighton, 0:4 z Manchesterem City w Pucharze Anglii i 0:2 z PSG w pierwszym meczu).

Paris Saint-Germain natomiast idzie jak burza. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw (5:2 z Chelsea w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów, 3:0 z Chelsea w rewanżu, 4:0 z Niceą, 3:1 z Toulouse oraz 2:0 z Liverpoolem w pierwszym meczu).

Liverpool – PSG, historia

Rywalizacja Liverpoolu z Paris Saint-Germain należy do jednej z ciekawszych w nowoczesnej historii europejskich pucharów, mimo że nie ma bardzo długiej tradycji. Oba zespoły spotykały się głównie w Lidze Mistrzów, gdzie ich starcia często były dynamiczne i pełne emocji. W ostatnim pojedynku górą byli paryżanie, którzy wygrali 2:0 i wypracowali sobie solidną zaliczkę przed rewanżem. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje zeszłoroczna edycja Champions League, w której PSG okazało się lepsze na drodze do końcowego triumfu w rozgrywkach. Dzięki temu ich kolejne spotkania mają jeszcze większy ciężar gatunkowy, a konfrontacje tych drużyn uchodzą za jedne z bardziej prestiżowych na europejskiej scenie.

Liverpool – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry The Reds, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.40. W przypadku zwycięstwa Paris Saint-Germain natomiast sięga 2.55.

Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2026 17:52

Liverpool – PSG, kto wygra?

Liveprool – PSG, przewidywane składy

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo

Paris Saint-Germain: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Neves – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool – PSG, transmisja meczu

Spotkanie Liverpool – Paris Saint-Germain obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić także w usłudze Canal+ Online.

