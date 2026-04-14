Nowy cel transferowy PSG i Man Utd. To nazwisko robi wrażenie

Paris Saint-Germain i Manchester United mogą w trakcie najbliższej sesji transferowej rywalizować o tego samego zawodnika. Na radarze obu ekip znalazł się gracz Newcastle United.

Lewis Miley na celowniku gigantów

Paris Saint-Germain znane jest ostatnio z tego, że wzmacnia się utalentowanymi zawodnikami. W podobnym kierunku ma podążać strategia Manchesteru United. Interesujące wieści przekazał natomiast portal TEAMtalk.

Źródło podaje, że przedstawiciele Ligue 1 i Premier League mają plan, aby pozyskać Lewisa Mileya z Newcastle United. Środkowy pomocnik ma kontrakt ważny do 2029 roku. Jego rynkowa wartość jest natomiast szacowana na 25 milionów euro.

W tym sezonie młodzieżowy reprezentant Anglii wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też cztery asysty. Miley to wychowanek Srok, który do pierwszej drużyny Newcastle trafił w lipcu 2023 roku.

W klubie z Paryża piłkarz mógłby być ciekawą alternatywą dla takich graczy jak Fabian Ruiz czy Warren Zaïre-Emery. Z kolei dla Czerwonych Diabłów zawodnik mógłby być interesującą opcją na konkurencję dla Kobbiego Mainoo.

Newcastle to obecnie 14. drużyna w tabeli ligi angielskiej. Legitymuje się dorobkiem 42 punktów. Okazję na poprawę tego bilansu drużyna ze St James’ Park będzie miała już 18 kwietnia. Newcastle zagra wówczas u siebie z Bournemouth. Pierwsze starcie w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. W tym roku obie ekipy również już ze sobą grały, choć w Pucharze Anglii. Awans wywalczyli gracze Newcastle.