Nowy cel transferowy PSG i Man Utd. To nazwisko robi wrażenie

17:57, 14. kwietnia 2026
Luka Pawlik Źródło:  TEAMtalk

Paris Saint-Germain i Manchester United mogą w trakcie najbliższej sesji transferowej rywalizować o tego samego zawodnika. Na radarze obu ekip znalazł się gracz Newcastle United.

Obserwuj nas w
fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Lewis Miley na celowniku gigantów

Paris Saint-Germain znane jest ostatnio z tego, że wzmacnia się utalentowanymi zawodnikami. W podobnym kierunku ma podążać strategia Manchesteru United. Interesujące wieści przekazał natomiast portal TEAMtalk.

Źródło podaje, że przedstawiciele Ligue 1 i Premier League mają plan, aby pozyskać Lewisa Mileya z Newcastle United. Środkowy pomocnik ma kontrakt ważny do 2029 roku. Jego rynkowa wartość jest natomiast szacowana na 25 milionów euro.

W tym sezonie młodzieżowy reprezentant Anglii wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też cztery asysty. Miley to wychowanek Srok, który do pierwszej drużyny Newcastle trafił w lipcu 2023 roku.

W klubie z Paryża piłkarz mógłby być ciekawą alternatywą dla takich graczy jak Fabian Ruiz czy Warren Zaïre-Emery. Z kolei dla Czerwonych Diabłów zawodnik mógłby być interesującą opcją na konkurencję dla Kobbiego Mainoo.

Newcastle to obecnie 14. drużyna w tabeli ligi angielskiej. Legitymuje się dorobkiem 42 punktów. Okazję na poprawę tego bilansu drużyna ze St James’ Park będzie miała już 18 kwietnia. Newcastle zagra wówczas u siebie z Bournemouth. Pierwsze starcie w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. W tym roku obie ekipy również już ze sobą grały, choć w Pucharze Anglii. Awans wywalczyli gracze Newcastle.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości