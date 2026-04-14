Bayern planuje osłabić ligowego rywala. Nowy cel transferowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Malik Tillman przykuł uwagę Bayernu Monachium

Bayern Monachium bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu potencjalnych wzmocnień składu. Klub ze stolicy Bawarii spogląda zarówno na zagraniczne ligi, jak i na rodzime podwórko, analizując najlepszych zawodników występujących na co dzień w Bundeslidze. W ten sposób włodarze giganta z Allianz Areny nie tylko podnoszą jakość kadry zespołu, ale również osłabiają bezpośrednich rywali w walce o mistrzostwo Niemiec.

Jednym z piłkarzy, który przykuł uwagę Bayernu, jest Malik Tillman z Bayeru Leverkusen – poinformował w mediach społecznościowych specjalizujący się w transferach dziennikarz, Ekrem Konur. Co ciekawe, ten piłkarz jest wychowankiem monachijskiego klubu, więc ewentualna przeprowadzka oznaczałaby dla niego sentymentalny powrót do Bawarii.

Sprowadzenie dwudziestotrzyletniego Amerykanina nie będzie jednak łatwe, ponieważ duże zainteresowanie nim wykazują także Fulham, Aston Villa, Arsenal oraz Liverpool. Dodatkowo Aptekarze wyceniają ofensywnego pomocnika na około 45-50 milionów euro.

Urodzony w Niemczech reprezentant Stanów Zjednoczonych występuje w koszulce Bayeru Leverkusen od lipca 2025 roku, kiedy trafił tam z PSV Eindhoven za 35 milionów euro. Malik Tillman w drużynie Aptekarzy zajął miejsce Floriana Wirtza i jak dotąd spełnia oczekiwania. W trwającym sezonie amerykański zawodnik rozegrał 36 spotkań, zdobył 8 bramek oraz zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.