Neuer może odejść z Bayernu i trafić do Premier League! To prośba trenera

17:31, 14. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: TEAMtalk

Manuel Neuer nalazł się na celowniku Brighton. O bramkarza Bayernu Monachium miał poprosić bezpośrednio trener Fabian Hurzeler, o czym donosi "TEAMtalk".

Manuel Neuer
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer to jeden z absolutnie najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Zdaniem wieli ekspertów nawet najlepszy w nowożytnej erze piłki nożnej, ale takie tezy nie mogą dziwić. Niemiec w barwach Bayernu Monachium zdobył wszystkie najważniejsze trofea w Europie, a na reprezentacyjnym koncie ma także triumf na mundialu w 2014 roku. Poza tym wielokrotnie swoimi interwencjami potwierdzał najwyższy poziom i to nawet pomimo wieku.

Wiadomo jednak, że wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z Die Roten. Z tego skorzystać chce jeden z średniaków Premier League. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Brighton jest zainteresowane pozyskaniem Manuela Neuera na prośbę trenera Fabiana Hurzelera. To byłby z pewnością ciekawy ruch, choć trudno uwierzyć w to, że bramkarz „na stare lata” będzie szukał przeprowadzki do Anglii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Manuel Neuer w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 32 mecze, w których zanotował 11 czystych kont. 40-letni bramkarz Bayernu Monachium dla tego klubu w swojej karierze rozegrał blisko 600 spotkań. Blisko 550 razy wystąpił także w Bundeslidze oraz 150 w Lidze Mistrzów. Karierę Niemca wzbogacają jeszcze 124 występy w narodowych barwach oraz liczne trofea, z Mistrzostwem Świata, dwoma zwycięstwami w Lidze Mistrzów i 12 mistrzostwami Niemiec na czele.

Zobacz także: Pietuszewski otrzymał reprymendę od trenera Porto. O to poszło