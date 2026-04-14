Neuer może odejść z Bayernu i trafić do Premier League! To prośba trenera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer może trafić do Premier League

Manuel Neuer to jeden z absolutnie najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Zdaniem wieli ekspertów nawet najlepszy w nowożytnej erze piłki nożnej, ale takie tezy nie mogą dziwić. Niemiec w barwach Bayernu Monachium zdobył wszystkie najważniejsze trofea w Europie, a na reprezentacyjnym koncie ma także triumf na mundialu w 2014 roku. Poza tym wielokrotnie swoimi interwencjami potwierdzał najwyższy poziom i to nawet pomimo wieku.

Wiadomo jednak, że wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z Die Roten. Z tego skorzystać chce jeden z średniaków Premier League. Według informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk”, Brighton jest zainteresowane pozyskaniem Manuela Neuera na prośbę trenera Fabiana Hurzelera. To byłby z pewnością ciekawy ruch, choć trudno uwierzyć w to, że bramkarz „na stare lata” będzie szukał przeprowadzki do Anglii.

Manuel Neuer w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 32 mecze, w których zanotował 11 czystych kont. 40-letni bramkarz Bayernu Monachium dla tego klubu w swojej karierze rozegrał blisko 600 spotkań. Blisko 550 razy wystąpił także w Bundeslidze oraz 150 w Lidze Mistrzów. Karierę Niemca wzbogacają jeszcze 124 występy w narodowych barwach oraz liczne trofea, z Mistrzostwem Świata, dwoma zwycięstwami w Lidze Mistrzów i 12 mistrzostwami Niemiec na czele.

Zobacz także: Pietuszewski otrzymał reprymendę od trenera Porto. O to poszło