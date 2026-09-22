Tego piłkarza Barcelony chciał zabrać ze sobą Torres do PSG

Ferran Torres zamienił latem FC Barcelonę na Paris Saint-Germain. Hiszpan w programie El Hormiguero ujawnił, że tęskni za Pedrim. Jest to piłkarz, którego chętnie widziałby w swoim nowym klubie.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres tęskni za Pedrim. Chciał go zabrać do PSG

Ferran Torres był latem bohaterem narodowym w Hiszpanii. To właśnie jego gol w finale Mistrzostw Świata zapewnił długo wyczekiwany tytuł La Furia Roja. Bezpośrednio po mundialu stało się jasne, że napastnik nie zostanie dłużej w FC Barcelonie. 26-latek zdecydował się na zmianę otoczenia, wybierając ofertę Paris Saint-Germain, które mocno o niego zabiegało. W nowym klubie od początku imponuje formą.

Do tej pory rozegrał 6 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 7 bramek. Przy okazji zgrupowania reprezentacji Hiszpanii udzielił wywiadu w programie „El Hormiguero”. Ujawnił, że skorzysta z okazji do przewiezienia pozostałych rzeczy z Barcelony do Paryża. Jednocześnie podkreślił, że bardzo tęskni za Pedrim, którego widziałby razem ze sobą w składzie paryskiego giganta.

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– Zajmuje się przeprowadzką i przewiezieniem wszystkich rzeczy z Barcelony do Paryża. Jedyną osobą, której nie udało mu się zabrać jest Pedri. Bardzo za nim tęsknie – przyznał Ferran Torres w programie El Hormiguero.

Torres spędził w Barcelonie ponad cztery lata w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2026. Łącznie rozegrał 207 meczów, w których strzelił 65 bramek i zaliczył 23 asysty.