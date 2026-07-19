Summerville zamieni Anglię na Włochy. Blisko 50 mln euro za reprezentanta Holandii

Crysencio Summerville jest już blisko przeprowadzki do Romy. Włoski klub złożył West Hamowi United ofertę w wysokości 46 milionów euro za holenderskiego skrzydłowego - donosi Gianluca Di Marzio.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

AS Roma rusza po hitowy transfer. Crysencio Summerville o krok od Serie A

AS Roma zdecydowanie wkroczyła do walki o Crysencio Summerville’a z West Hamu United. Według najnowszych informacji Włosi złożyli ofertę w wysokości 46 milionów euro za reprezentanta Holandii. Giallorossi są mocno zdeterminowani, by sprowadzić 24-letniego zawodnika tego lata.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, negocjacje między klubami weszły w decydującą fazę. Roma wykonała konkretny ruch, a Summerville jest obecnie bliżej transferu na Stadio Olimpico. Holender miał już wyrazić dużą chęć przenosin do Serie A i jest przekonany do projektu sportowego przedstawionego przez rzymski klub.

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Po uzyskaniu zgody zawodnika działacze Romy są przekonani, że mogą doprowadzić transfer do końca. Teraz najważniejszym zadaniem pozostaje osiągnięcie ostatecznego porozumienia z West Hamem. Holender słynie z szybkości, dynamiki, dryblingu oraz umiejętności gry jeden na jeden.

Summerville jest gotowy zaakceptować warunki finansowe proponowane przez Romę. Wynagrodzenie ma oscylować wokół 4 milionów euro rocznie. Co ciekawe, Roma nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym reprezentantem Holandii. Skrzydłowym wcześniej interesował się między innymi Manchester United.

Sytuację zawodnika monitorowały również Aston Villa oraz Tottenham Hotspur. W poprzednim sezonie Premier League Summerville zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty w 31 spotkaniach.