Salah blisko nowego klubu. Wszystko już ustalone

16:07, 19. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  L'Equipe

Mohamed Salah opuścił Liverpool i jest blisko porozumienia z Besiktasem. Dziennik "L'Equipe” informuje, że Egipcjanin podpisze roczny kontrakt z opcją przedłużenia.

Mohamed Salah
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Besiktas uzgodnił warunki z Mohamedem Salahem

Mohamed Salah może być bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów tego lata. Tureckie media oraz część zagranicznych dziennikarzy poinformowały, że Besiktas jest blisko sprowadzenia egipskiej gwiazdy, która po rozstaniu z Liverpoolem pozostaje bez klubu.

Według doniesień „L’Equipe”, Salah miał osiągnąć porozumienie z Besiktasem w sprawie rocznego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Pakiet miał opiewać na około 12 milionów euro rocznie – 10 milionów euro podstawowej pensji oraz dodatkowe 2 miliony euro w ramach bonusów.

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Egipcjanin tego lata zakończył dziewięcioletnią przygodę z The Reds, podczas której stał się jedną z największych gwiazd w historii klubu. 34-latek nadal wzbudza ogromne zainteresowanie. Oprócz Besiktasu jego sytuację mają monitorować również kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Major League Soccer.

Besiktas zakończył poprzedni sezon dopiero na czwartym miejscu w lidze i nie może zaoferować Salahowi gry w Lidze Mistrzów. Klub ze Stambułu liczy jednak, że marka, atmosfera oraz rola lidera zespołu przekona do złożenia podpisu pod kontraktem. Salah na poziomie Premier League uzbierał łącznie 328 występów, w których zdobył 193 bramki. Skrzydłowy wcześniej reprezentował barwy m.in. Romy, Chelsea a także Fiorentiny.

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