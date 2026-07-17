To będzie nowy klub Mohameda Salaha. Zaskakujący wybór

Mohamed Salah jest bez klubu, ale niebawem się to zmieni. Jak donosi Yagiz Sabuncuoglu, agent piłkarza poleciał negocjować z nową drużyną. Jego następnym rozdziałem w karierze ma być Besiktas.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah blisko podpisania kontraktu z Besiktasem

Mohamed Salah nie tak dawno zagrał prawdopodobnie ostatni mecz na Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Egiptu w 1/8 finału przegrała z Argentyną. Afrykańczycy byli jednak o krok od sprawienia sensacji, ponieważ do 79. minuty prowadzili różnicą dwóch bramek. Mimo to przegrali (2:3) i pożegnali się z turniejem. Teraz przyszedł więc czas, aby 34-latek podjął decyzję ws. nowego klubu.

Przypomnijmy, że z końcem sezonu Salah pożegnał się z Liverpoolem. Jego kontrakt był ważny do połowy 2027 roku, ale obie strony zgodziły się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Najbardziej prawdopodobna opcja zakładała wyjazd do MLS.

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Duże zainteresowanie wykazywała również Arabia Saudyjska. Natomiast wygląda na to, że Salah obierze zupełnie inny kierunek. Z informacji dziennikarza Yagiza Sabuncuoglou wynika, że agent piłkarza poleciał do Turcji, gdzie negocjuje kontrakt z Besiktasem. Co prawda, w przeszłości pojawiały się plotki o Turcji, ponieważ zawodnik chciał nadal grać w Lidze Mistrzów. Bardziej realne wydawało się, że trafi do Galatasaray lub Fenerbahce, ponieważ Besiktas nie zagra w elitarnych rozgrywkach.

Klub ze Stambułu w poprzednim sezonie zajął dopiero 4. miejsce w lidze tureckiej. W nadchodzących rozgrywkach zagra więc w Lidze Europy. Besiktas to 16-krotny mistrz kraju, ale ostatni raz z mistrzostwa cieszył się w 2021 roku.