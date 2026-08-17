Roma szykuje kolejny duży transfer. Jest zielone światło

Roma nie zamierza poprzestać na staraniach o Rodrigo More i pracuje nad kolejnym wzmocnieniem. Według "Sky Sport" Luis Henrique z Interu wyraził już wstępną zgodę na przeprowadzkę.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Luis Henrique coraz bliżej Romy

Roma poszukuje zawodnika, który zwiększy możliwości Gian Piero Gasperiniego w ofensywie. Szkoleniowiec oczekuje piłkarza zdolnego do występów na kilku pozycjach. Jednym z kandydatów jest Luis Henrique, który może grać na skrzydle oraz bliżej środka boiska.

Rozmowy z Interem są zaawansowane. Kluby osiągnęły już pierwsze porozumienie dotyczące warunków finansowych operacji. Cały pakiet ma wynieść około 30 milionów euro wraz z bonusami. Roma spełniła tym samym oczekiwania Nerazzurrich i stworzyła podstawy do dalszych negocjacji.

Ważny sygnał nadszedł również ze strony samego zawodnika. Według Sky Sport Luis Henrique wstępnie zaakceptował możliwość przenosin do stolicy Włoch. Brazylijczyk dał pierwsze zielone światło na transfer do zespołu prowadzonego przez Gasperiniego.

Do finalizacji operacji potrzebny jest jednak jeszcze jeden krok. Roma zamierza najpierw całkowicie zamknąć transfer Rodrigo Mory z Porto. Dopiero po dopracowaniu wszystkich szczegółów tej transakcji władze klubu chcą skoncentrować działania na Luisie Henrique.

Transfer Brazylijczyka pozostaje więc aktualnym tematem. Roma ma już podstawowe porozumienie z Interem oraz przychylność piłkarza. Teraz kolejność działań zależy od zakończenia negocjacji w sprawie Mory. Dopiero wtedy klub ma rozpocząć decydujące działania w kierunku sprowadzenia zawodnika Nerazzurrich.