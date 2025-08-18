Rodrygo za Salibę? Arsenal zdecydował ws. hitowej wymiany z Realem

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Real Madryt chce wymiany gwiazd

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Real Madryt zaproponował Arsenalowi nietypowy ruch. Chodzi o wymianę skrzydłowego na stopera. Rodrygo miałby trafić na Emirates Stadium, a Królewscy pozyskaliby Williama Salibę, który od dawna znajduje się na ich liście życzeń.

Rodrygo od dłuższego czasu znajduje się na radarach gigantów Premier League. W ostatnim czasie mówiło się, że Brazylijczyk mógłby trafić do Manchesteru City. Jednak Los Blancos skontaktowali się z Arsenalem i zaoferowali 24-latka w zamian za francuskiego defensora. Kanonierzy, mimo że wcześniej rozważali sprowadzenie gwiazdora Realu, odrzucili ofertę, ponieważ Saliba jest dla nich zbyt ważnym zawodnikiem.

Co więcej, Anglicy już pracują nad nowym kontraktem dla swojego obrońcy, który sam podkreśla, że jest zainteresowany dalszą grą na Wyspach Brytyjskich. Z kolei hiszpański gigant chce wzmocnić linię defensywy.

Saliba był jednym z kandydatów, ale głównym priorytetem wciąż jest Ibrahima Konate, któremu w przyszłym roku wygasa umowa z Liverpoolem. Wygląda na to, że Real chciał sprawdzić możliwość pozyskania gwiazdy Arsenalu, ale odpowiedź ze strony londyńskiego klubu jest jasna.

