Milan może stracić gwiazdę. Chelsea szykuje transfer za 50 mln euro

21:56, 8. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan mierzy się z rosnącym zainteresowaniem Strahinją Pavloviciem po bardzo udanym sezonie serbskiego obrońcy. Według Calciomercato Chelsea coraz mocniej naciska na transfer zawodnika.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Pavlović przyciąga uwagę największych klubów

Milan nadal walczy o miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, ale w klubie coraz częściej mówi się także o letnich zmianach kadrowych. Jednym z piłkarzy, którzy wzbudzają największe zainteresowanie na rynku transferowym, jest Strahinja Pavlovic. Serbski defensor należy do największych pozytywnych zaskoczeń obecnego sezonu.

Pavlovic pod wodzą Massimiliano Allegriego wyraźnie poprawił swoją grę. Włoskie media podkreślają nie tylko jego rozwój w defensywie, ale również większy wpływ na działania ofensywne zespołu. Obrońca zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Szczególnie dobrze oceniana jest jego regularność oraz gra na lewej stronie bloku defensywnego.

Dobra forma zawodnika przyciągnęła uwagę wielu klubów. Według włoskich doniesień Manchester United od dłuższego czasu monitoruje sytuację serbskiego stopera. Zainteresowanie wykazują także zespoły z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe zaoferować piłkarzowi bardzo wysokie wynagrodzenie. W ostatnich godzinach najwięcej mówi się jednak o Chelsea.

Londyński klub planuje kolejne zmiany w składzie i widzi w Pavloviciu ważny element przebudowy defensywy. Chelsea rozważa odejście Benoita Badiashile, który stracił znaczenie w projekcie drużyny. Co ciekawe, francuski obrońca znajduje się również na liście zawodników obserwowanych przez Milan. Rossoneri nie chcą jednak rozliczeń z udziałem innych piłkarzy i oczekują wyłącznie wysokiej oferty finansowej.

Według informacji z Włoch Milan wycenia Pavlovicia na około 50 milionów euro. Taka sprzedaż pozwoliłaby klubowi osiągnąć dużą korzyść finansową i jednocześnie sfinansować transfer Mario Gili, który ma być jednym z kandydatów do wzmocnienia defensywy.

