Rodrygo głównym celem dla giganta. Jest tylko jeden warunek odejścia z Realu

Rodrygo tego lata może odejść z Realu Madryt. Piłkarza sprowadzić chce Manchester City, ale tylko wtedy, gdy sprzeda Savinho do Tottenhamu, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Brazil Photo Press/Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo priorytetem dla Manchesteru City

Real Madryt tego lata przeprowadził kilka bardzo ciekawych transferów, ale przede wszystkim do tej pory utrzymał w swoich szeregach najważniejsze gwiazdy. Nie było to zadanie łatwe, ale nadal jest spore prawdopodobieństwo, że jednak ktoś odejdzie. Od dłuższego czasu mówi się bowiem o transferze Rodrygo do Manchesteru City. Obywatele są zainteresowani skrzydłowym z Brazylii, a teraz w tej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Według Fabrizio Romano, Rodrygo nadal jest głównym celem transferowym dla Manchesteru City, ale tylko wtedy, gdy z drużyny odejdzie Savinho. Skrzydłowy Obywateli znajduje się bowiem na celowniku Tottenhamu. Jeśli na tym polu dojdzie do porozumienia, to rozpocznie się proces sprowadzania Rodrygo do zespołu Pepa Guardioli.

Rodrygo w poprzednim sezonie rozegrał w sumie dla Realu Madryt 54 mecze, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. Po transferze Mbappe stracił jednak niekwestionowane miejsce w podstawowym składzie. W obecnej kampanii Brazylijczyk na koncie ma trzy występy i jedną asystę podczas Klubowych Mistrzostw Świata w USA. 24-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona gotowa na transfer napastnika. To piłkarz giganta z Włoch