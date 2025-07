AFTV Media / AS

Źródło: AFTV Media / AS

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Real Madryt obejdzie się smakiem? Saliba wypowiedział ważne słowa

Real Madryt w ostatnich latach miał duże problemy z obsadą środka defensywy. Ten scenariusz może powtórzyć się w sezonie 2025/2026 i to nawet pomimo sprowadzenia Deana Huijsena. W związku z tym zarząd Królewskich rozważa kolejne wzmocnienia tej pozycji.

W ostatnich tygodniach MARCA poinformowała, że na liście życzeń Realu Madryt znaleźli się Ibrahima Konate oraz William Saliba. Co ciekawe, Los Blancos chcieliby sprowadzić obu tych zawodników, a nie tylko jednego. To naprawdę wymagające wyzwanie, choć nie niemożliwe, gdy spojrzymy na długość kontraktów reprezentantów Francji. Umowa piłkarza Liverpoolu obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, zaś zawodnik Arsenalu ma kontrakt ważny o rok dłużej.

O ile sprowadzenie Konate wciąż jest bardzo prawdopodobne, to ostatnie słowa Williama Saliby mogły zaniepokoić Real Madryt. Francuski obrońca ogłosił, że ma nadzieję na podpisanie nowego kontraktu z Arsenalem w najbliższym terminie. Taki scenariusz zapewne zamknie Królewskim drzwi do transferu.

Obrońca przyznał także, że w sezonie 2025/2026 ma zamiar walczyć z drużyną o wszystkie najważniejsze trofea.

– Mam nadzieję, że wygramy wszystko. Mam nadzieję, że Puchar Anglii, Ligę Mistrzów, Premier League i Puchar Ligi Angielskiej – stwierdził Saliba.