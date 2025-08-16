Real Madryt i Arsenal mogą wymienić się piłkarzami. Królewscy chcą pozyskać obrońcę Kanonierów, a Marca przekonuje, że w tym celu zaproponują londyńczykom napastnika.

Real przekona Arsenal?

Florentino Perez uwielbia sprowadzać zawodników, którym wygasają kontrakty, jednak w tym przypadku Real Madryt musiałby poczekać aż dwa lata. Dlatego William Saliba, w przeciwieństwie do Kyliana Mbappe czy Trenta Alexnadra Arnolda, na takiej zasadzie na Santiago Bernabeu niemal na pewno nie trafi. Królewscy marzą o Francuzie, ale muszą „przekonać” Arsenal.

Jaki plan na sprowadzenie Saliby ma Real? Madrytczycy, o czym donosi Marca, zamierzają pozyskać reprezentanta Trójkolorowych na zasadzie wymiany. Który z graczy wicemistrzów Hiszpanii miałby przenieść się na The Emirates? Los Blancos chcą zaoferować Kanonierom Rodrygo.

Brazylijczyk w tym okienku był łączony z transferem do Premier League, a w gronie zainteresowanych wymieniano przede wszystkim Arsenal. Jednak The Gunners skoncentrowali się przede wszystkim na finalizacji ruchu z udziałem Viktora Gyokeresa, a temat Rodrygo wyraźnie ucichł. Czy Mikel Arteta jest gotowy „oddać” Salibę? Wydaje się, że Real nie jest w stanie przekonać londyńczyków do rozstania z jedną z największych gwiazd – nawet jeżeli zaoferuje im tak rozpoznawalne nazwisko.