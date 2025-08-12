Tottenham zainteresowany celem transferowym Arsenalu. Gwiazda rozchwytywana

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham zainteresowany rozchwytywaną gwiazdą

Tottenham Hotspur wraca do rozmów w sprawie transferu Eberechiego Eze. Anglik od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Spurs. Po kontuzji Jamesa Maddisona i odejściu Sona władze klubu szukają ofensywnego zawodnika, który wypełni lukę w ataku.

27-latek jest otwarty na zmianę otoczenia. Zawodnik zachwycał swoją formą w poprzednim sezonie, strzelając 14 goli i notując 11 asyst w 43 spotkaniach. To kreatywny i skuteczny ofensywny pomocnik, który może pełnić rolę rozgrywającego, a także być dużym zagrożeniem pod bramką rywala.

🚨 Understand Tottenham are also back in talks for Eberechi Eze in separate deal from Savinho.



Spurs trying again for Eze while they work on Savinho, following Maddison injury and Son exit.



Eze keen but deal depends on Palace as release clause expired. pic.twitter.com/Qn1F6p21Hs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Anglik mógłby z miejsca stać się podstawowym zawodnikiem zespołu niedawno objętego przez Thomasa Franka. Negocjacje nie będą jednak proste. Klauzula odstępnego już wygasła, więc wszystko zależy od Crystal Palace. Klub nie musi sprzedawać swojej perełki, dlatego oczekuje wysokiej oferty. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Arsenal również obserwuje sytuację Eze. Kanonierzy od dawna śledzą gracza i wciąż są w grze o pozyskanie gwiazdora Premier League. Reprezentant Anglii jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 55 milionów euro.

