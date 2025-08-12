Tottenham zainteresowany celem transferowym Arsenalu. Gwiazda rozchwytywana

11:35, 12. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Fabrizio Romano

Tottenham ponownie rozważa pozyskanie gwiazdy Premier League. Jak podaje Fabrizio Romano, Spurs rozpoczęli negocjacje z klubem zawodnika.

Thomas Frank
Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham zainteresowany rozchwytywaną gwiazdą

Tottenham Hotspur wraca do rozmów w sprawie transferu Eberechiego Eze. Anglik od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Spurs. Po kontuzji Jamesa Maddisona i odejściu Sona władze klubu szukają ofensywnego zawodnika, który wypełni lukę w ataku.

27-latek jest otwarty na zmianę otoczenia. Zawodnik zachwycał swoją formą w poprzednim sezonie, strzelając 14 goli i notując 11 asyst w 43 spotkaniach. To kreatywny i skuteczny ofensywny pomocnik, który może pełnić rolę rozgrywającego, a także być dużym zagrożeniem pod bramką rywala.

Anglik mógłby z miejsca stać się podstawowym zawodnikiem zespołu niedawno objętego przez Thomasa Franka. Negocjacje nie będą jednak proste. Klauzula odstępnego już wygasła, więc wszystko zależy od Crystal Palace. Klub nie musi sprzedawać swojej perełki, dlatego oczekuje wysokiej oferty. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Arsenal również obserwuje sytuację Eze. Kanonierzy od dawna śledzą gracza i wciąż są w grze o pozyskanie gwiazdora Premier League. Reprezentant Anglii jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 55 milionów euro.

