Rodri priorytetem giganta. Real Madryt go odrzucił

Rodri nie zostanie piłkarzem Realu Madryt. Taki transfer wykluczył Florentino Perez. Z doniesień Fichajes wynika, że jako priorytet uważa go Paris Saint-Germain. Mistrza Świata chce u siebie Luis Enrique.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Jednak nie Real Madryt. Rodri priorytetem transferowym PSG

Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata, a Rodri zgarnął nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju. Świetny mundial w wykonaniu 30-latka sprawił, że na nowo rozgrzała dyskusja na temat przyszłości środkowego pomocnika. Nie jest tajemnicą, że przez ostatnie dwa lata mocno zabiegał o niego Real Madryt. Niemniej jednak Florentino Perez miał zdecydować, że Hiszpan nie trafi do zespołu.

W związku z tym w grze pozostały tylko dwa kluby. Warto dodać, że kontrakt piłkarza z Manchesterem City wygasa latem przyszłego roku. Obywatele robią wszystko, aby go zatrzymać. Rodri ma dostać ofertę nowej umowy na bardzo lukratywnych warunkach finansowych.

Do wyścigu o piłkarza włączyło się w ostatnim czasie Paris Saint-Germain. Najlepsza drużyna w Europie w dwóch ostatnich sezonach miała określić go jako priorytet transferowy. Szczególnie na transfer naciska trener paryskiego klubu – Luis Enrique. Obaj panowie doskonale się znają z czasów pracy w reprezentacji Hiszpanii. Szkoleniowiec uważa, że zawodnik idealnie pasuje do jego taktyki.

Na ten moment nie doszło do żadnego kontaktu. Natomiast mistrzowie Francji będą trzymać rękę na pulsie. Jeśli nie uda się im teraz, mogą poczekać, aż kontrakt pomocnika z Man City wygaśnie latem przyszłego roku. Chyba że wcześniej Rodri przedłuży umowę.