Messi już zdecydował. Taka ma być decyzja ws. reprezentacji Argentyny

Harry Langer/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi zakończy karierę w reprezentacji Argentyny

Reprezentacja Argentyny miała wielką szansę stać się trzecią drużyną w historii, która wygra Mistrzostwa Świata dwa razy z rzędu. Ta sztuka jednak im się nie udała. Na przeszkodzie stanęła Hiszpania, która mogła świętować tytuł po bramce Ferrana Torresa. O wyniku musiała przesądzić dogrywka. Porażka w finale może oznaczać, że Leo Messi nie zagra już w barwach drużyny narodowej.

Sprawie przyjrzeli się dziennikarze ESPN w Argentynie. Powołując się na źródła bliskie piłkarza, poinformowali, że trudno sobie wyobrazić, aby 39-latek kontynuował przygodę w kadrze. Ich zdaniem będzie trudno o to, aby namówić go do dalszych występów.

Najbardziej realny scenariusz zakłada, że Messi pożegna się z reprezentacją. Niewykluczone, że Argentyna zorganizuje mecz pożegnalny na jednym ze swoich stadionów, tak aby fani mogli pożegnać swoją legendę. Messi w drużynie narodowej zadebiutował w sierpniu 2005 roku. Łącznie zagrał w 207 meczach, w których strzelił 125 goli. Na swoim koncie ma mistrzostwo świata oraz dwa triumfy w Copa America.

Na pewno Messi będzie kontynuował karierę w klubie. Na co dzień gra w MLS, gdzie broni barw Interu Miami. Z amerykańskim zespołem ma ważny kontrakt do grudnia 2028 roku. Wcześniej był piłkarzem Paris Saint-Germain oraz FC Barcelony.