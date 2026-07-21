Messi już zdecydował. Taka ma być decyzja ws. reprezentacji Argentyny

21:14, 21. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN Argentina

Leo Messi prawdopodobnie zagrał ostatni mecz w barwach reprezentacji Argentyny. ESPN przekonuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy karierę w kadrze.

Lionel Messi
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Harry Langer/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Leo Messi zakończy karierę w reprezentacji Argentyny

Reprezentacja Argentyny miała wielką szansę stać się trzecią drużyną w historii, która wygra Mistrzostwa Świata dwa razy z rzędu. Ta sztuka jednak im się nie udała. Na przeszkodzie stanęła Hiszpania, która mogła świętować tytuł po bramce Ferrana Torresa. O wyniku musiała przesądzić dogrywka. Porażka w finale może oznaczać, że Leo Messi nie zagra już w barwach drużyny narodowej.

Sprawie przyjrzeli się dziennikarze ESPN w Argentynie. Powołując się na źródła bliskie piłkarza, poinformowali, że trudno sobie wyobrazić, aby 39-latek kontynuował przygodę w kadrze. Ich zdaniem będzie trudno o to, aby namówić go do dalszych występów.

Najbardziej realny scenariusz zakłada, że Messi pożegna się z reprezentacją. Niewykluczone, że Argentyna zorganizuje mecz pożegnalny na jednym ze swoich stadionów, tak aby fani mogli pożegnać swoją legendę. Messi w drużynie narodowej zadebiutował w sierpniu 2005 roku. Łącznie zagrał w 207 meczach, w których strzelił 125 goli. Na swoim koncie ma mistrzostwo świata oraz dwa triumfy w Copa America.

Na pewno Messi będzie kontynuował karierę w klubie. Na co dzień gra w MLS, gdzie broni barw Interu Miami. Z amerykańskim zespołem ma ważny kontrakt do grudnia 2028 roku. Wcześniej był piłkarzem Paris Saint-Germain oraz FC Barcelony.

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