Lech Poznań rozjechał mistrza Danii! Wielki triumf w el. Ligi Mistrzów [WIDEO]

Lech Poznań odniósł przekonujące zwycięstwo na start eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski grając o jednego piłkarza więcej, pokonał Aarhus (4:1). Bramki strzelali Mikael Ishak, Patrik Walemark i Terry Yegbe.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Aarhus zdemolowane. Koncert Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań marzy o grze w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Żeby to osiągnąć, musi wykonać sześć kroków. Eliminacje rozpoczęli od 2. rundy i wyjazdowego meczu z mistrzem Danii – Aarhus. Chyba nikt nie spodziewał się, że pierwsze spotkanie będzie spacerkiem dla podopiecznych Nielsa Frederiksena. Pomogła w tym czerwona kartka dla bramkarza gospodarzy w pierwszej połowie.

Sygnał do ataku w 29. minucie dał kapitan Mikael Ishak. Szwed jako pierwszy wpisał się na listę strzelców. Napastnik poznańskiego zespołu otrzymał podanie od Joela Pereiry w pole karne, a następnie oddał atomowe uderzenie prosto pod poprzeczkę.

𝐌𝐢𝐤𝐚𝐞𝐥 𝐈𝐬𝐡𝐚𝐤 𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢❗



Lech Poznań na prowadzeniu w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Aarhus.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzuErH pic.twitter.com/dTFj7uNNqc — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Jeszcze przed przerwą czerwoną kartkę dostał bramkarz Aarhus. Od tego momentu gra gospodarzy całkowicie się posypała. Wynik podwyższył Patrik Walemark, dzięki czemu Lech Poznań znalazł się w idealnym położeniu przed drugą połową.

Pyk, pyk, pyk i gol Patrika Walemarka dla Lecha Poznań! Mistrzowie Polski prowadzą do przerwy w wyjazdowym meczu z Aarhus 2:0.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/2iRz2FvVRp — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Druga połowa nie zaczęła się zbyt dobrze dla mistrza Polski. Niespodziewanie to Aarhus strzeliło bramkę, zmniejszając straty. Kolejorz wyraźnie podrażniony stratą gola natychmiast rzucił się do ataku. W 61. minucie spektakularną bramkę strzelił Terry Yegbe.

𝐀𝐋𝐄 𝐘𝐄𝐆𝐁𝐄 💣 𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔… 𝐦𝐨𝐳̇𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐫𝐨𝐳𝐞𝐣𝐬́𝐜́❗



Lech Poznań rozmontowuje grających w dziesiątkę mistrzów Danii w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.



🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/6BK2gzu6C9 pic.twitter.com/rl9fsbPnbe — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2026

Po czterech minutach od trzeciego gola kibice Lecha mogli świętować jeszcze jedno trafienie. Po raz drugi w tym meczu bramkę zdobył Patrik Walemark. Ostatecznie mistrzowie Polski pokonali rywali (4:1), przez co kwestia awansu przed rewanżem jest praktycznie rozstrzygnięta.

Aarhus 1:4 Lech Poznań (55′ Arnstad – 29′ Ishak, 42′, 65′ Walemark, 61′ Yegbe)