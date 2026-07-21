Lech Poznań rozjechał mistrza Danii! Wielki triumf w el. Ligi Mistrzów [WIDEO]

Aarhus zdemolowane. Koncert Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów
Lech Poznań marzy o grze w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Żeby to osiągnąć, musi wykonać sześć kroków. Eliminacje rozpoczęli od 2. rundy i wyjazdowego meczu z mistrzem Danii – Aarhus. Chyba nikt nie spodziewał się, że pierwsze spotkanie będzie spacerkiem dla podopiecznych Nielsa Frederiksena. Pomogła w tym czerwona kartka dla bramkarza gospodarzy w pierwszej połowie.
Sygnał do ataku w 29. minucie dał kapitan Mikael Ishak. Szwed jako pierwszy wpisał się na listę strzelców. Napastnik poznańskiego zespołu otrzymał podanie od Joela Pereiry w pole karne, a następnie oddał atomowe uderzenie prosto pod poprzeczkę.
Jeszcze przed przerwą czerwoną kartkę dostał bramkarz Aarhus. Od tego momentu gra gospodarzy całkowicie się posypała. Wynik podwyższył Patrik Walemark, dzięki czemu Lech Poznań znalazł się w idealnym położeniu przed drugą połową.
Druga połowa nie zaczęła się zbyt dobrze dla mistrza Polski. Niespodziewanie to Aarhus strzeliło bramkę, zmniejszając straty. Kolejorz wyraźnie podrażniony stratą gola natychmiast rzucił się do ataku. W 61. minucie spektakularną bramkę strzelił Terry Yegbe.
Po czterech minutach od trzeciego gola kibice Lecha mogli świętować jeszcze jedno trafienie. Po raz drugi w tym meczu bramkę zdobył Patrik Walemark. Ostatecznie mistrzowie Polski pokonali rywali (4:1), przez co kwestia awansu przed rewanżem jest praktycznie rozstrzygnięta.
Aarhus 1:4 Lech Poznań (55′ Arnstad – 29′ Ishak, 42′, 65′ Walemark, 61′ Yegbe)