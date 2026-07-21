Tylko jeden gol! Górnik Zabrze utrzymał dwumecz przy życiu [WIDEO]

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze wraca z Turcji z minimalną porażką

Górnik Zabrze stanął przed trudnym wyzwaniem w europejskich pucharach, mierząc się już na pierwszym etapie swojej walki z Fenerbahce. Gigant ligi tureckiej przystępował do potyczki w roli zdecydowanego faworyta. W każdym razie wicemistrz Polski nie zamierzał tanio sprzedać skóry.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji zgodnie z przewidywaniami to gospodarze dyktowali warunki. Nie tylko dłużej utrzymywali się przy piłce, ale również stwarzali sobie dogodne sytuacje strzeleckie. W każdym razie pierwszy groźny strzał w meczu oddał w 16. minucie Erik Janża, ale jego próba została obroniona przez golkipera wicemistrza Turcji.

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Tymczasem w 37. minucie bramkę zdobyło Fenerbahce. W roli głównej wystąpił Anderson Talisca, oddając mocny strzał z mniej więcej 35 metrów z rzutu wolnego. Jednocześnie turecka drużyna na przerwę udała się w dobrych nastrojach.

Fenerbahce prowadzi z Górnikiem Zabrze w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Mistrzów ⚽



Anderson Talisca uderzył obok muru i wpakował piłkę do bramki polskiego zespołu 🥶



📺 Super Polsat, Polsat Sport 1, PS Premium 1 oraz Polsat Box Go#FENGOR pic.twitter.com/YxOSjUBorN — Polsat Sport (@polsatsport) July 21, 2026

Ofensywny brazylijski pomocnik 54. minucie mógł podwyższyć prowadzenie ekipy z Turcji. Tym razem oddał strzał głową, ale na posterunku był bramkarz Philipp Schulze. Z kolei w 63. minucie Bartug Elmaz oddał piekielnie mocny strzał sprzed pola karnego. W każdym razie piłka po uderzeniu 23-latka trafiła w poprzeczkę i Zabrzanie mogli odetchnąć z ulgą.

Ostatecznie do końca zawodów wynik już się nie zmienił. Tym samym Fenerbahce skromnie pokonało 14-krotnego mistrza Polski. Kolejne spotkanie z udziałem odbędzie się w środę 29 lipca. Wówczas spotkanie zacznie się o godzinie 20:00.

Fenerbahce SK – Górnik Zabrze 1:0 (1:0)

1:0 Anderson Talisca 37′