Aleksander Buksa zakończył już współpracę z Górnikiem Zabrze. Napastnik jednak tego samego dnia znalazł nowego pracodawcę. Transfer 23-latka został potwierdzony przez pierwszoligową Stal Rzeszów.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Oficjalnie: Stal Rzeszów pozyskała Aleksandra Buksę

Aleksander Buksa był swego czasu jednym z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy. Napastnik zapracował sobie nawet na transfer do Genoi, w której zadebiutował na poziomie Serie A. Kariera 23-latka jednak w ostatnich latach nie układa się po jego myśli. A na dodatek zawodnik postanowił zakończyć współpracę z Górnikiem Zabrze. Jednak tego samego dnia potwierdzono jego transfer.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście Aleksandra Buksy ogłosiła Stal Rzeszów. Pierwszoligowiec pozyskał napastnika na zasadzie wolnego transferu, podpisując z nim kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. Być może 23-latek odbuduje karierę w zespole Marka Zuba, który ma świetne podejście do młodych piłkarzy.

– Można powiedzieć, że długo rozmawiałem zarówno z dyrektorem, jak i trenerem. Po tych rozmowach zdecydowałem się przyjść do Stali Rzeszów i wierzę, że razem z drużyną zrobimy naprawdę fajne rzeczy. Za mną trudniejszy czas, ale wiem, że wciąż nie pokazałem na co mnie stać. Przyjeżdżam tutaj z jasnym celem – zamierzam napisać swój najlepszy rozdział – powiedział Aleksander Buksa na łamach strony klubowej.

Aleksander Buksa w poprzednim sezonie był wypożyczony do Polonii Warszawa. Napastnik rozegrał 15 spotkań w koszulce stołecznego zespołu, ale nie miał udziały przy zdobytej bramce.