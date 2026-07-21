Mikel Oyarzabal może być bohaterem głośnego transferu. Arsenal jest zainteresowany pozyskaniem gwiazdy Realu Sociedad, ale jako priorytet stawiają Juliana Alvareza - informuje Ekrem Konur.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Arsenal interesuje się Mikelem Oyarzabalem

Arsenal nie ustaje w poszukiwaniach nowego napastnika przed startem sezonu 2026/27. Jak informuje Ekrem Konur, na transferowej liście życzeń Kanonierów znalazł się Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad. Reprezentant Hiszpanii jest jedną z opcji rozważanych przez londyński klub, choć nie znajduje się na jej szczycie. Priorytetem Arsenalu pozostaje bowiem Julian Alvarez.

Jeśli jednak transfer Argentyńczyka okaże się niemożliwy do zrealizowania, wówczas władze klubu mogą skupić się na sprowadzeniu kapitana Realu Sociedad. Co ciekawe, sam Mikel Oyarzabal nie zamknął całkowicie drzwi przed ewentualnym odejściem z baskijskiego zespołu. Transfer Hiszpana z pewnością nie należałby do najtańszych. Kontrakt zawodnika zawiera klauzulę odstępnego w wysokości 75 milionów euro.

Mikel Oyarzabal wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Realu Sociedad. Atrakcyjna oferta z Premier League może skłonić go do zmiany otoczenia. Na razie Arsenal koncentruje się na innych celach transferowych, jednak nazwisko mistrza świata pozostaje wysoko na liście kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Kanonierzy zdecydują się przejść od obserwacji do konkretnych działań.

Dotychczas Mikel Oyarzabal rozegrał 437 spotkań w koszulce Realu Sociedad. Hiszpański snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 133 trafienia, a także zaliczył 65 asyst.