Arka Gdynia się nie zatrzymuje i potwierdziła kolejny letni transfer. Do pierwszoligowego zespołu trafił Elian Demirović. Słoweński pomocnik szkolił się w akademii Interu Mediolan.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Oficjalnie: Elian Demirović wzmocnił Arkę Gdynia

Arka Gdynia tego lata jest niezwykle aktywna na rynku transferowym. Pierwszoligowiec potwierdził już wiele ciekawych wzmocnień. Tymczasem we wtorek ogłoszono przyjście kolejnego zawodnika. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o pozyskaniu Eliana Demirovicia. Słoweński pomocnik dotychczas był związany z włoską Juve Stabią.

Elian Demirović trafił do Arki Gdynia na zasadzie transferu definitywnego. Kontrakt pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie między stronami zawarto opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Dla zawodnika będzie to pierwsza piłkarska przygoda poza Słowenią i Włochami. Warto zaznaczyć, że 26-latek jest wychowankiem akademii Interu Mediolan.

Arka Gdynia liczy, że Elian Demirović wniesie do środka pola spokój, doświadczenie oraz wysoką kulturę gry. 26-latek ma za sobą występy we włoskich rozgrywkach, dzięki czemu powinien stosunkowo szybko odnaleźć się w realiach Betclic 1. Ligi. W Trójmieście wierzą, że słoweński pomocnik będzie jednym z kluczowych ogniw zespołu walczącego o powrót do PKO BP Ekstraklasy.

Elian Demirović w poprzednim sezonie reprezentował barwy słoweńskiego ND Primorje. Pomocnik w barwach tego klubu rozegrał 35 spotkań. Udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.