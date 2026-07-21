Arsenal rusza po gwiazdę wartą fortunę. Szykuje się wielka operacja

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

90 milionów euro na stole? Arsenal chce dopiąć transferowy hit

Nico Williams może jeszcze tego lata zmienić klubowe barwy. Jak informuje serwis TEAMtalk, Arsenal ponownie zintensyfikował działania związane z pozyskaniem gwiazdy Athletic Bilbao. Londyńczycy szukają wzmocnień ofensywy, a reprezentant Hiszpanii wrócił na szczyt listy życzeń po niepowodzeniach w staraniach o innych zawodników.

Według źródła w ostatnim czasie doszło do nowych kontaktów pomiędzy stronami. Władze Arsenalu nie ukrywają, że zależy im na sprowadzeniu piłkarza, który mógłby dodać zespołowi szybkości, kreatywności i nieprzewidywalności w ataku. Williams od dłuższego czasu jest uznawany za jednego z najbardziej ekscytujących skrzydłowych młodego pokolenia w Europie.

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TEAMtalk przekonuje, że powrót do tematu transferu jest konsekwencją nieudanych prób pozyskania Morgana Rogersa oraz Bradleya Barcoli. W tej sytuacji Arsenal ponownie skierował uwagę na zawodnika ekipy z La Liga, którego profil idealnie wpisuje się w oczekiwania sztabu szkoleniowego.

Ewentualna transakcja nie będzie jednak należała do łatwych. W kontrakcie Williamsa znajduje się klauzula odstępnego opiewająca na mniej więcej 90 milionów euro. To kwota, która wymagałaby od Arsenalu poważnej inwestycji, ale jednocześnie dawałaby gwarancję pozyskania jednego z najbardziej pożądanych skrzydłowych na rynku. Ciekawe jest to, że według medialnych wieści piłkarz miałby być otwarty na przeprowadzkę do ligi angielskiej.