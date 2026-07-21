Roma próbowała, Manchester United obserwował. Al-Hilal wygrał wyścig

Al-Hilal jest o krok od przeprowadzenia kolejnego głośnego transferu. Saudyjski gigant osiągnął pełne porozumienie z West Hamem w sprawie Crysencio Summerville’a.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

West Ham sprzeda gwiazdę za 80 mln euro. Al-Hilal dopina transfer

Al-Hilal nie zamierza zwalniać tempa podczas letniego okna transferowego. Klub z Saudi Pro League jest bardzo blisko pozyskania Crysencio Summerville’a, który w ostatnich miesiącach wzbudzał zainteresowanie kilku znanych europejskich marek. Jak informuje „The Athletic”, pomiędzy Al-Hilal a West Hamem osiągnięto już porozumienie dotyczące warunków transferu.

Według źródła wartość całej operacji ma wynieść mniej więcej 80 milionów euro. To kwota, która pokazuje, jak bardzo saudyjski klubowi zależy na sprowadzeniu 24-letniego skrzydłowego. Przed finalizacją transakcji zawodnik ma jeszcze przejść obowiązkowe badania medyczne oraz uzyskać ostatnie formalne zgody niezbędne do dopięcia transferu.

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„The Athletic” podaje również, że dla Holendra przygotowano już długoterminowy kontrakt. Wszystko wskazuje na to, że jego przyszłość jest już praktycznie przesądzona, a pozostanie w West Hamie staje się coraz mniej prawdopodobne.

Nie jest tajemnicą, że Summerville znajdował się na radarach wielu klubów. Wcześniej konkretne działania podjęła AS Roma, która miała zaoferować za piłkarza około 46 milionów euro. Sytuację zawodnika monitorował także Manchester United, a zainteresowanie wykazywała również Aston Villa. Ostatecznie to Al-Hilal okazał się jednak najbardziej zdeterminowanym graczem w wyścigu o podpis skrzydłowego.