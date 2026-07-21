Lech Poznań zrobił pierwszy krok. Frederiksen podsumował mecz z Aarhus

Lech Poznań rozbił Aarhus w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów (4:1). Niels Frederiksen ocenił pierwszy mecz. Szkoleniowiec był zadowolony z przebiegu spotkania i podkreślał, że to dobra zaliczka przed rewanżem.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech w rewanżu musi dopilnować awansu

Lech Poznań zaczął przygodę w pucharach od przekonującego zwycięstwa na wyjeździe. W pierwszym meczu z Aarhus praktycznie rozstrzygnęli kwestię awansu, wygrywając aż (4:1). Duży wpływ na końcowy wynik miała czerwona kartka dla bramkarza gospodarzy. Przed rewanżem za tydzień, który odbędzie się w Polsce, pozytywnie nastawiony jest Niels Frederiksen.

Duński szkoleniowiec na konferencji prasowej podsumował spotkanie z Aarhus. Podkreślił, że to dobry punkt wyjścia i w rewanżu muszą dopilnować awansu. Zauważył jednak jeden mankament przy straconej bramce, a konkretnie wskazał, że drużyna za bardzo się cofnęła.

– Jeżeli rozpoczynasz dwumecz od zwycięstwa 4:1 w pierwszym meczu, to jest to dobry punkt wyjścia, jeśli chodzi o spotkanie rewanżowe. Za tydzień w Poznaniu będziemy musieli dokończyć to, co zaczęliśmy tutaj w Danii. Patrzyłem na to starcie pozytywnie. Mam wrażenie, że gola strzeliliśmy w momencie, kiedy byliśmy trochę bardziej cofnięci, ale wyszła nasza jakość przy tej sytuacji na 1:0. Później graliśmy z przewagą jednego zawodnika i nieźle kontrolowaliśmy to, co się działo na murawie. Oczywiście mogliśmy jeszcze efektywniej kontrolować to, co się działo na boisku. Patrzymy jednak na wynik końcowy i jest on z naszej perspektywy naprawdę bardzo dobry – powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez oficjalną stronę.

Rewanż Lech Poznań – Aarhus odbędzie się za tydzień w środę (29 lipca). W najbliższy weekend Kolejorz zagra w 1. kolejce Ekstraklasy z Cracovią. Ligowe spotkanie także zostanie rozegrane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.