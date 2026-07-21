Lech Poznań zrobił pierwszy krok. Frederiksen podsumował mecz z Aarhus

22:04, 21. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  lechpoznan.pl

Lech Poznań rozbił Aarhus w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów (4:1). Niels Frederiksen ocenił pierwszy mecz. Szkoleniowiec był zadowolony z przebiegu spotkania i podkreślał, że to dobra zaliczka przed rewanżem.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech w rewanżu musi dopilnować awansu

Lech Poznań zaczął przygodę w pucharach od przekonującego zwycięstwa na wyjeździe. W pierwszym meczu z Aarhus praktycznie rozstrzygnęli kwestię awansu, wygrywając aż (4:1). Duży wpływ na końcowy wynik miała czerwona kartka dla bramkarza gospodarzy. Przed rewanżem za tydzień, który odbędzie się w Polsce, pozytywnie nastawiony jest Niels Frederiksen.

Duński szkoleniowiec na konferencji prasowej podsumował spotkanie z Aarhus. Podkreślił, że to dobry punkt wyjścia i w rewanżu muszą dopilnować awansu. Zauważył jednak jeden mankament przy straconej bramce, a konkretnie wskazał, że drużyna za bardzo się cofnęła.

Jeżeli rozpoczynasz dwumecz od zwycięstwa 4:1 w pierwszym meczu, to jest to dobry punkt wyjścia, jeśli chodzi o spotkanie rewanżowe. Za tydzień w Poznaniu będziemy musieli dokończyć to, co zaczęliśmy tutaj w Danii. Patrzyłem na to starcie pozytywnie. Mam wrażenie, że gola strzeliliśmy w momencie, kiedy byliśmy trochę bardziej cofnięci, ale wyszła nasza jakość przy tej sytuacji na 1:0. Później graliśmy z przewagą jednego zawodnika i nieźle kontrolowaliśmy to, co się działo na murawie. Oczywiście mogliśmy jeszcze efektywniej kontrolować to, co się działo na boisku. Patrzymy jednak na wynik końcowy i jest on z naszej perspektywy naprawdę bardzo dobry – powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez oficjalną stronę.

Rewanż Lech Poznań – Aarhus odbędzie się za tydzień w środę (29 lipca). W najbliższy weekend Kolejorz zagra w 1. kolejce Ekstraklasy z Cracovią. Ligowe spotkanie także zostanie rozegrane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości