Barcelona jest gotowa wydać fortunę. Odpowiedź klubu zaskakuje

FC Barcelona nie rezygnuje z walki o Juliana Alvareza. Katalończycy są gotowi poprawić swoją ofertę, chociaż Atletico Madryt pozostaje nieugięte w swoim nastawieniu.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona walczy z czasem. Jeden transfer może zmienić wszystko

FC Barcelona wciąż marzy o sprowadzeniu Juliana Alvareza i nie zamierza składać broni mimo twardego stanowiska Atletico Madryt. Jak informuje Cadena SER, mistrzowie Hiszpanii przygotowują nowy plan, który ma zwiększyć szanse na przekonanie stołecznego klubu do rozpoczęcia negocjacji.

Według informacji źródła gigant z La Liga jest gotowy podnieść wartość całej oferty do mniej więcej 120 milionów euro. Kluczowe jest jednak to, że większa część dodatkowych środków miałaby zostać zawarta w bonusach uzależnionych od wyników sportowych, a nie w gwarantowanej kwocie transferu. To rozwiązanie pozwoliłoby Barcelonie zachować większą elastyczność finansową.

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Cadena SER podaje też, że Joan Laporta nie ukrywa determinacji w sprawie pozyskania reprezentanta Argentyny. W klubie panuje przekonanie, że Julian Alvarez idealnie pasowałby do projektu sportowego budowanego przez Hansiego Flicka. Jednocześnie władze Blaugrany zdają sobie sprawę, że czas działa na ich niekorzyść.

Problem polega jednak na tym, że Atletico nie zamierza nawet rozważać sprzedaży swojego napastnika. Jasny sygnał wysłał niedawno Miguel Angel Gil Marin. Dyrektor generalny madryckiego klubu stanowczo odrzucił spekulacje dotyczące możliwego transferu. – Nie zaakceptowaliśmy oferty 100 milionów euro i nie zaakceptujemy również oferty 150 milionów euro czy 200 milionów euro – oznajmił wprost działacz.

Mimo tego Barcelona nie zamyka tematu. Wewnętrznie wyznaczono jednak ważną datę. Według medialnych wieści klub chciałby doprowadzić sprawę do końca do 31 lipca. Jeśli do tego czasu nie nastąpi przełom, dyrektor sportowy Deco ma skupić się na alternatywnych kandydatach.