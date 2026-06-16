Real pozyskał Cucurellę. Tyle zarobi Barcelona

13:25, 16. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Marc Cucurella związał się z Realem Madryt. Jak podaje Mundo Deportivo, ten głośny transfer przyniesie Barcelonie niespodziewany zastrzyk gotówki.

Marc Cucurella
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Barcelona zarobi na tranferze Cucurelli do Realu

W poniedziałek Real Madryt oficjalnie ogłosił pozyskanie Marca Cucurelli z Chelsea za kwotę 55 milionów euro plus bonusy. Reprezentant Hiszpanii był wcześniej łączony z powrotem na Camp Nou. Ostatecznie wybrał jednak ofertę giganta z Madrytu.

Mimo to Barcelona wyjdzie na tej transakcji korzystnie pod względem finansowym. Wszystko ze względu na specjalne przepisy FIFA, które promują szkolenie młodzieży. Nowy defensor Los Blancos spędził w strukturach młodzieżowych Dumy Katalonii kilka lat.

Według zasad 5% każdej międzynarodowej opłaty transferowej jest rozdzielane między klubami zaangażowane w rozwój zawodnika w wieku od 12 do 23 lat. Przyznany procent zależy oczywiście od lat spędzonych w każdym klubie w tym okresie.

W konsekwencji na konto mistrza kraju wpłynie kwota wynosząca około 1,35 miliona euro. Ta suma może zresztą jeszcze urosnąć po aktywacji zmiennych. Znowu potwierdza się więc wartość legendarnej La Masii.

Pieniądze trafią także do innych zespołów z przeszłości bocznego obrońcy. Espanyol wzbogaci się o 275 tysięcy euro, z kolei Getafe dostanie 550 tysięcy euro.

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